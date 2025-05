Ana Rosa Quintana gana el juicio a Pablo Iglesias

Joaquina Dueñas Lunes, 20 de marzo 2023, 16:27 Comenta Compartir

«Hemos ganado a Pablo Iglesias», así de clara ha sido Ana Rosa Quintana en su programa de este lunes cuando ha informado sobre el fallo judicial por la denuncia interpuesta por Pablo Iglesias sobre la opinión vertida por ella misma en 2021 respecto a la gestión de las residencias durante la pandemia. «La Justicia ha dado la razón a este programa tras la denuncia de Pablo Iglesias que nos puso al director, a Mediaset y a mí por una opinión en el editorial que hago yo sobre la gestión de las residencias durante la pandemia», ha recordado.

Todo comenzó cuando en 2021, en su habitual editorial del 'Programa de Ana Rosa', la presentadora dijo la siguiente frase: «El líder de Podemos echa en cara los muertos de las residencias de ancianos a Díaz Ayuso, cuando él era el responsable de los geriátricos». Esto provocó la inmediata reacción del que fuera vicepresidente del Gobierno que recurrió a la Justicia. Ahora, un juez estima que «la opinión estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno». Además, la resolución judicial recoge que «el escrito remitido por el demandante no fue un intento de rectificación sino de rebatir y replicar la opinión crítica de la presentadora».

«Él pedía una rectificación, nos lo pidió dos veces y no lo hicimos porque entendimos que no teníamos que hacerlo. Nos demandó, dos años han pasado», ha dicho la periodista. Ante esta sentencia cabe recurso, pero por el momento no será necesaria rectificación alguna por parte de Ana Rosa, del programa o de la cadena, y las costas del procedimiento han sido impuestas al que fuera líder de Podemos.

Ana Rosa ha querido dar a conocer a su audiencia el fallo judicial a pesar de que, según ha confesado: «No me gusta mucho a mí hablar de Pablo Iglesias». Sin embargo, ha valorado que cuando se interpuso la denuncia «se publicitó muchísimo. Sobre todo, por parte de Pablo Iglesias. Hubo todo tipo de comentarios, de tuits», ha recordado. Tanto que, según ha revelado, dejó de entrar en Twitter.

A pesar del varapalo judicial, la respuesta de Pablo Iglesias ha sido inmediata: «El riesgo de generalizar es que la ciudadanía meta a todo el mundo en el mismo saco. Yo no imagino a Jordi Basté haciendo lo mismo que Ana Rosa, presumiendo de que ha ganado un juicio que le legitima para mentir», ha dicho. «A mí los jueces me crujen. Esa es la realidad. Aquí, el espectáculo es algo que se protege cuando lo lleva a cabo la ultraderecha mediática», ha reprochado y se ha referido a Ana Rosa como «una señora vinculada con Villarejo» y como «la máxima expresión de la indecencia». Unas opiniones que ha vertido en el programa RAC1 y que ha compartido en sus redes sociales.