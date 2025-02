Ana Obregón relata su intento de suicidio en el libro de su hijo Aless

Joaquina Dueñas Miércoles, 19 de abril 2023, 11:35 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

'El chico de las musarañas', el libro escrito por Ana Obregón inspirado en las páginas que dejó escritas su hijo Aless Lequio antes de fallecer que también están recogidas en el volumen, ha visto la luz este miércoles. La obra recoge las vivencias de la presentadora durante los últimos cinco años en los que ha vivido la devastadora pérdida de su hijo a causa del cáncer después de dos años intentando buscar una cura. Relata también su periplo para cumplir las últimas voluntades del joven, incluida la de tener descendencia. «Mamá, papá: si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer, por favor», cuenta que pidió el joven a sus padres.

Desde que su hijo murió hace casi tres años, el 13 de mayo de 2020, tanto el conde como la actriz han mantenido esta última voluntad en secreto, si bien Ana ha estado aferrada al cumplimiento de esta última voluntad para dar sentido a su propia vida. De hecho, relata cómo tras la pérdida de su único hijo tenía claro que «no sufriría ni un segundo: me iría con él». Así, detalla cómo se refugió junto a sus hermanas y Alessandro Lequio en el apartamento que había alquilado en Barcelona, donde el joven había estado recibiendo tratamiento y se encerró en la terraza. «Alcé una pierna, pasándola al otro lado». Fue el padre de su hijo quien la paró: «Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?». Desde ese momento, tuvo un objetivo que finalmente cumplió el pasado 20 de marzo.

«He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible y esa ilusión me ha perdonado la vida cada día de mis tres años de duelo por ti. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad», relata y describe el nacimiento de su nieta como «el milagro único jamás contado, fruto del amor infinito de una madre y un hijo, de un amor que traspasa todos los límites, uniendo el cielo y la tierra». Un nacimiento que le ha devuelto las ganas de seguir adelante: «Ahora quiero vivirme», termina Ana Obregón.

Y en esas está, volcada en los cuidados de su nieta, todavía en Miami, donde ha venido al mundo gracias a la inseminación de un óvulo donado con el semen preservado de su hijo y a su implantación en un vientre de alquiler. Mientras avanza con los trámites legales para poder viajar a España (está previsto que la bebé tenga su pasaporte en dos semanas), la presentadora también estaría enfrascada en los preparativos de su bautizo.

Allí la estamos viendo disfrutar de los paseos con su nieta llevando coloridos vestidos y luciendo espléndidas sonrisas. «La niña se porta muy bien. Yo antes estaba sin dormir llorando y ahora estoy sin dormir cambiando pañales», ha dicho Ana que reconoce que «cuando la abrazo es como si abrazara a mi hijo», lo que la conmueve hasta los huesos.

La experiencia de Aless

'El chico de las musarañas' también recopila las 20 páginas escritas por el propio Aless que son el germen del libro. Con un estilo irónico y ágil, el joven cuenta su proceso desde el inicio del diagnóstico. Habla del dolor, del miedo, de sus padres y hasta de su novia, aunque a todos les cambia el nombre, y también de la muerte.

«Estoy escribiendo un libro. Se llama 'El chico de las musarañas'. Os he cambiado el nombre a ti y a papá», le contó a su madre. Su objetivo era publicarlo y donar los beneficios a la investigación del «maldito cáncer», otro de los deseos que ha llevado a término su progenitora.

En él recoge su visión de sus padres: «Mi padre, formalmente conocido como don Ernesto, mantuvo una relación breve pero llena de acontecimientos con doña Aitana, poniendo fin a la misma tras conocer a otra mujer menos agraciada transcurridos los doce meses de comenzar la vida en pareja. Desde entonces, don Ernesto y doña Aitana, galán italiano y musa española, son mejores amigos y forman un tándem perfecto para lidiar con los asuntos referentes a mi persona».

Y así lo demostraron durante los dos años que el joven estuvo en tratamiento contra el cáncer que finalmente acabó con su vida. Un final para el que él mismo cuenta que su cuerpo le estaba preparando. «La muerte no es más que una transición. Podría compararse a la preparación del cuerpo humano que precede a un parto. Hablo de sensaciones inquietantemente tranquilizadoras y lúcidas, sensaciones que te dejan inmóvil, y si quieres, te lanzan fuera del cuerpo», escribe y añade: «Todavía quedaba la última batalla, la batalla de mi vida, pero creo que el cuerpo es sabio y te prepara para todo, incluso la muerte. Es lo más extraño que he sentido en mi vida». Unas declaraciones a las que la propia Ana responde unas líneas después: «Te estabas preparando para la muerte, y yo no lo sabía, perdóname».

Las palabras de Lequio

Alessadro Lequio se ha convertido en el protagonista de la tertulia de 'El Programa de Ana Rosa', ya que sus compañeros no han podido evitar preguntarle por el libro póstumo de su hijo Aless. «Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo, son 20 páginas, están muy bien escritas, él escribía muy bien. Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad, poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco», ha comentado el tertuliano.

Cuando ha sido preguntado por las menciones recurrentes que Ana hace en el libro sobre él, llegando a asegurar que habla con él todos los días, Lequio ha sido muy tajante: «Llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Mi vida es otra. Yo no tengo porque enterarme de la vida de otra gente. Eso es pasado remoto».

El colaborador no ha respondido a si en un futuro conocerá a su nieta, tal y cómo aseguró Ana en su entrevista a la revista ¡Hola!. «Que cada uno piense lo que quiera», ha dicho en varias ocasiones.