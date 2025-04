Ana Obregón a Nía Correira: «Te pido, por Dios, que me dejes en paz»

Joaquina Dueñas Martes, 21 de enero 2025, 11:04 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Hace unos días, saltaba la polémica con las declaraciones del presentador canario Roberto Herrera sobre los desplantes que Ana Obregón habría hecho a la cantante Nía Correira durante el rodaje del anuncio de las Campanadas de 2022. El revuelo ha sido tal que la actriz se ha visto obligada a dar explicaciones, las últimas en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha suplicado que la dejen tranquila: «Te pido, por Dios, que me dejes en paz», ha pedido a Correira después de contar su versión sobre el episodio de la grabación del anuncio en el que finalmente no apareció Correira.

Según contó Herrera en el podcast 'El Salpique', Nía no participó en el rodaje porque Ana Obregón «le hizo llorar». «Nía lloró a lágrima viva. Mis compañeros, Los Morancos y yo vimos cómo trató Ana Obregón a Nía en la grabación del spot publicitario. A mí se me cayó un mito», relató el presentador, que achacó los problemas a un posible ataque de celos por parte de la veterana presentadora y actriz: «La niña es muy guapa, joven, etc, etc. Por eso no sale Nía en el spot nacional, porque se negó a salir porque la hizo llorar».

Antes de eso, en una entrevista en 2024, la cantante ya había insinuado algunos problemas a este respecto, aunque sin dar nombres. «Una señora muy famosa del mundo de la televisión me hizo la vida imposible. Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado», relató.

Inmediatamente, Ana Obregón ha salido a desmentirlo. «Estoy en shock, te lo juro. Llevo en este oficio 41 años y nunca nadie ha dicho nada malo de mí. Para mí, el lugar de trabajo es sagrado», afirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles' en el que colabora. «Solamente le dije que se diera prisa, porque tenía que marcharme por un tema personal», explicó. Visiblemente afectada, recordó que Nía llegó tarde y nerviosa, «pasaba una hora y media y no llegaba. Estaba llorando», recordó. «Cuando ella baja no le salía la frase. Estaba muy nerviosa. Fue decisión de TVE que se fuera a relajar. No sé más», zanjó, pidiendo que la dejen vivir tranquila: «Nía corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si te has sentido ofendida por decirte que te dieras prisa, lo siento mucho. Te pido, por Dios, que me dejes vivir en paz».

Según las explicaciones de Ana, el compromiso personal al que tenía que acudir era una misa en memoria de su hijo, que había fallecido en mayo de 2020. Por entonces, la actriz también tenía que sobrellevar el duelo por su madre, a quien había perdido en mayo de 2021, y el dolor por la muerte de su padre solo unas semanas antes del rodaje del anuncio, en septiembre de 2022. En este sentido, descartó cualquier posibilidad de celos con la joven cantante: «Cuando ella sea madre, y si pierde a su hijo, entenderá que no hay celos de una niña. Ni me miro al espejo, me importa tres narices todo. Necesito paz. ¿Es tan difícil pedir paz?».

Menos benevolente fue con Roberto Herrera, a quien acusó de haber provocado esta polémica artificialmente para tener notoriedad. «Me quedo loca. ¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto? Él estrena programa hoy y utiliza esto», aseguró. «La notoriedad se gana con trabajo, con esfuerzo, sacrificio. No se gana para hacerse publicidad, te la ganas trabajando», le reprochó al presentador a quien deseó suerte en su nuevo proyecto: «Mucha suerte, a ver si le ve alguien».

De momento, Los Morancos, que también estaban presentes, han optado por no pronunciarse respecto a la polémica.

Supuesto encontronazo con María Pombo

Pero esta no es la única polémica a la que ha tenido que enfrentarse Ana Obregón en estos días, ya que también se ha hablado de un supuesto encontronazo con María Pombo que la 'influencer' ha desmentido inmediatamente: «Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado (perfil bueno) y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada», explicó. Una versión que coincide con la de la actriz. «Nos peleábamos por el lado, es una tontería. Pasa muchas veces. En cine, en los actores... Es algo normal», señaló Ana sin darle mayor importancia.

Sin embargo, Ana Obregón ha encontrado el apoyo público de Alessandro Lecquio, que no ha dudado en afirmar que «sacar este tema tres años después apesta a promoción publicitaria». El italiano daba la cara por la madre de su hijo en el programa 'Vamos a ver' y lo dejaba claro: «Es una gran trabajadora y lo puede decir cualquiera. Es una currante de los pies a la cabeza, pero sobre todo es buena persona».

Temas

Ana Obregón