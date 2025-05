Ana Obregón no donó todo el dinero prometido a la fundación de Aless: «Tengo una boca que alimentar»

Joaquina Dueñas Miércoles, 3 de enero 2024, 14:45 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

Están siendo las Navidades más felices de Ana Obregón desde que falleció su hijo, en 2020, gracias al nacimiento de la pequeña Ana Sandra. Un buen momento que se ha visto empañado por la polémica al trascender que la actriz no habría realizado las donaciones de los beneficios del libro 'El chico de las musarañas' y de varias exclusivas a la Fundación Aless Lequio, tal como ella misma se había comprometido. Unas informaciones con las que la también bióloga se ha mostrado muy molesta y que ha calificado de falsas.

En lo que se refiere a los derechos de autor del libro, Ana ha explicado que el balance de ejemplares vendidos no se hace hasta que finaliza el año fiscal, con lo que hasta marzo de este año no se hará la donación correspondiente a los libros vendidos en 2023. En cuanto a sus aportaciones, ha precisado que entre las exclusivas y el bolso que sorteó de su madre ha entregado a la entidad más de 50.000 euros cuyo destino es la financiación de ensayos clínicos e investigaciones para la lucha contra el cáncer.

Sin embargo, con el paso de las horas sí ha reconocido que no ha entregado el dinero de todas las exclusivas: «He donado algunas exclusivas. No todas porque ahora tengo una boca que alimentar», ha explicado a la periodista Lorena Vázquez, colaboradora del programa 'Espejo Público'.

Además, la actriz ha mostrado su disgusto sobre el origen de esas informaciones, llegando a apuntar a Alessandro Lequio en un primer momento ya que ambos tienen acceso a las cuentas de la fundación. «Todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la fundación nada más las sabemos Alessandro y yo», le escribía a la periodista Paloma Barrientos en 'TardeAR' al tiempo que defendía su dedicación diaria a la causa de la entidad.

El silencio de Lequio

No es la primera vez que se habla del dinero y del compromiso de Ana y de Alessandro con la fundación. En febrero de año pasado se hizo la presentación oficial de la organización en un acto con Ana Obregón como protagonista. «Uno de tus sueños, Aless, ya es realidad. Por fin ayudarás como quería desde el cielo», decía entonces la actriz y productora.

Un evento en el que fue muy sonada la ausencia de Alessandro Lequio. Sin embargo, el italiano no dudó en defenderse de las críticas que lo acusaban de falta de compromiso haciendo pública la cuantiosa donación que había hecho: «Yo he apoyado a la causa con cuatro millones de euros». Unas palabras con las que zanjaba la polémica y volvía a su habitual silencio: «Necesito no hablar más, he hecho comentarios por la presión, pero prefiero mantenerme en silencio», terminaba.