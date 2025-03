Ana Obregón confiesa que su primer beso «con lengua» fue con Miguel Bosé

Joaquina Dueñas Jueves, 18 de mayo 2023, 15:55 Comenta Compartir

La vida de Ana Obregón no deja de sorprendernos. Aunque son muchas las exclusivas, posados y entrevistas que ha realizado a lo largo de los años, todavía tiene anécdotas por revelar. La última, la confesión que hizo en el programa 'Mask Singer' donde relató cómo y con quién había sido su primer beso. Y tratándose de Ana Obregón, no podía ser por menos que con una estrella internacional. «Mi primera cita fue con Miguel Bosé», dijo la actriz.

Entusiasmada, relató los detalles de aquel encuentro. «Era muy niña, tendría 16 o 17 años. Había la típica fiesta de guateque y vi a Miguel de lejos», recordó. En aquel momento su pensamiento fue: «Me lo quiero ligar». Y dicho y hecho. «Iba espectacular. Llevaba una coleta, unos vaqueros y unas botas camperas por encima del vaquero y el primer beso con lengua se lo di a Miguel Bosé», concluyó ante la mirada atónita de sus compañeros.

Según transmite a través de la pantalla, parece que Ana ha disfrutado de lo lindo durante la grabación de los programas de 'Mask Siger'. Y así, además de investigar las identidades de las celebridades que se esconden tras las máscaras, no duda en aderezar el espacio con divertidas historias como la de esta semana y en dejarse llevar por las emociones de cada momento.

Mientras este espacio se emite en España, ella sigue en Miami con la pequeña Ana Sandra, hija biológica de su hijo Aless Lequio, que falleció hace tres años, el 13 de mayo de 2020. Un duro golpe del que intenta reponerse cada día. Con motivo del aniversario de su fallecimiento, la actriz hizo un nuevo homenaje al joven en sus redes sociales publicando un vídeo con varias fotografías de él. «Mi Chico de las musarañas», se dirige a Aless. «Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú».

Un texto en el que Ana reconoce que sigue «sin aceptar» la pérdida y revela que «desde que te fuiste he vivido en el infierno con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas y conseguí traer a tu hija al mundo». Un último logro que dice que consiguió «contra todos y a pesar de todos». «Tu hija me mira con el mismo amor que tú, tiene tu olor, tu mirada y le daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción», asegura para terminar: «Estamos los tres juntos para siempre: tu hija, tu madre y tú».