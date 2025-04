Ana María Aldón, pedida de matrimonio en directo

Joaquina Dueñas Lunes, 18 de septiembre 2023, 15:14 Comenta Compartir

Un año después de su separación del torero José Ortega Cano, Ana María Aldón se ha comprometido con su nueva pareja, Eladio y lo ha hecho en pleno directo del programa 'Fiesta' en el que colabora. El asturiano llamaba al trabajo de su novia en directo para pedirle matrimonio: «¿Te quieres casar conmigo?», le preguntó, a lo que ella respondió con un sí rotundo: «Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo».

«Quiero darte las gracias porque me hace sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero», añadía. Desde que conocimos su romance hace apenas cuatro meses, la diseñadora solo ha tenido palabra de reconocimiento y felicidad hacia su novio. «Me siento la mujer de su vida», ha comentado. Una afirmación cargada de significado ya que en su matrimonio con Ortega Cano nunca dejó de sobrevolar la sobra de Rocío Jurado, su primera esposa.

Temas

Bodas