Ana María Aldón se echa atrás tras confirmar su ruptura con Ortega Cano

Durante su intervención en el programa 'Fiesta' del pasado fin de semana, Ana María Aldón parecía confirmar a Emma García la ruptura definitiva con su marido, José Ortega Cano. Después de meses con idas y venidas, confirmaba que viven bajo el mismo techo, pero «cada uno lleva su vida». «Estamos conviviendo, no conversábamos y ahora tenemos cordialidad, cariño y respeto. Me parece maravilloso que sea así», detallaba y añadía: «somos cuatro personas en casa y comemos y cenamos juntos». «Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse. Es mejor de lo que teníamos. Era imposible seguir así», abundaba a la vez que precisaba que no hacen planes de pareja pero sí con su hijo.

Sin embargo, a su salida del programa era interpelada por Europa Press sobre su ruptura y ella contestaba molesta: «Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es lo que he dicho pero no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho». «Lo siento mucho pero lo que he dicho y quería decir ya lo he dicho, ¿vale?», afirmaba. Un galimatías que no aclaraba nada más.

Ante esta situación, los reporteros acudían a la casa que comparten Ana María y José Ortega Cano en busca de la versión del diestro y se encontraban con el absoluto mutismo por respuesta. El torero regresaba a casa en bicicleta de comprar el pan y se mostraba impasible ante las preguntas de los periodistas que querían conocer su opinión sobre la situación que atraviesa su matrimonio que parecía definitivamente finiquitado.