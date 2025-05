Ana se lleva el maniquí de oro de Maestros de la Costura 6

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 12 de abril 2024, 17:21 Comenta Compartir

Durante la noche del pasado jueves se celebró la final de la sexta edición de Maestros de la Costura en la que se enfrentaron los últimos 4 aprendices que quedaban tras aguantar durante 10 semanas y superar 27 pruebas; Ana, Almudena, Ángel y Érik, siendo finalmente Ana quien se alzó con el maniquí de oro, además de los 50.000 euros que también lleva el primer premio.

Para una noche tan especial se contó con varios invitados de lujo que ayudaron a los aprendices en las duras pruebas a las que tuvieron que hacer frente; Daniel Rabaneda, Norma Duval, Pelayo Díaz, Juana Acosta, Lolita e Inma Jiménez.

La noche comenzó con un homenaje a uno de los grandes de la moda; Paco Rabanne. Los aprendices tuvieron que confeccionar, cada uno, un look del diseñador. Tras presentar los distintos diseños, fue Ana quien se hizo con la bata blanca, convirtiéndose en la primera finalista.

Para la segunda prueba, los aprendices tuvieron que confeccionar un vestido de novia. Se desplazaron para ello hasta la finca La Vega del Henares, donde se han celebrado innumerables bodas, contando además con la ayuda del estilista Pelayo Díaz y de Juana Acosta y Lolita. Almudena, Ángel y Erik dieron todo de sí mismos para hacerse con el otro puesto de la final, siendo finalmente Ángel quien se ganó el billete para participar en la última prueba y medirse en ella con Ana.

Con los dos últimos aprendices ataviados con su bata blanca, Ana y Ángel hicieron frente al último reto tras el que uno de los dos se convertiría en el mejor costurero de España amateur; confeccionar un vestido de gala, siendo un homenaje del jurado a la icónica diseñadora del movimiento punk Vivienne Westwood, para lo que estuvieron acompañados de la directora de la revistas Harper´s Bazzar y directora creativa del grupo Inma Jiménez.

Presentados los vestidos, el jurado del programa, formado por María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain deliberó y finalmente decidió que el aprendiz que se merecía ganar esta sexta edición de Maestros de la Costura era Ana, con un espectacular vestido de gala que, como colofón, fue lucido por la modelo internacional Minerva Portillo, mientras Ana lloraba de emoción asimilando la noticia.

Fue Caprile quien, con el maletín con los 50.000 euros en las manos, anunció el nombre de Ana, mientras la modelo desfilaba con el vestido confeccionado por la aprendiza y todos los compañeros aplaudían emocionados mientras Ángel y Ana se abrazaban para después recibir la ganadora a la modelo con su vestido. «Me siento en las nubes, me siento arriba de todo, me siento eufórica, me siento como guau», señaló la ganadora. «Estoy como super contenta, super orgullosa, super feliz de que esté la gente que más quiero aquí y es que mira qué bonito es», comentaba enseñando el recién ganado maniquí de oro.

Premios de los ganadores

Al convertirse Ana en la mejor costurera amateur de España tras ganar el concurso recibió como premio un curso en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica, además de 50.000 euros en metálico y el maniquí de oro. Por su parte, Ángel, que quedó en segundo lugar, recibió el Diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda, que se impartirá por Condé Nast College Spain junto a la Universidad Carlos III de Madrid.

