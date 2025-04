Ana Boyer sigue los pasos de su hermana Tamara Falcó y gana el concurso de cocina 'Bake Off'

Joaquina Dueñas Jueves, 4 de abril 2024, 12:01 Comenta Compartir

Desde que comenzó el programa 'Bake Off: famosos al horno', el orden, la dedicación y la pulcritud de Ana Boyer la colocaron como una de las favoritas para alzarse con el triunfo, aunque para ello tenía que superar a otros trece duros competidores entre los que estaba su hermano Julio José Iglesias. Finalmente, la hija de Isabel Preysler logró imponerse a los otros finalistas, Blas Cantó y Rocío Carrasco, en la última prueba del programa y no dudó en dedicar su éxito a toda su familia y al bebé que está esperando. La pequeña de las Preysler sigue así los pasos de su hermana Tamara Falcó, que ganó la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity', en 2019.

«Estoy saltando yo, está saltando mi hijo», dijo al escuchar su nombre como ganadora. «Está saltando mi familia, mi madre, mi hermana, mis otros dos hijos, mi marido… todos, seguro, al unísono», exclamó. «Mi marido, mi madre, mi hermana Tamara, mis dos hijos y, por supuesto, Patxi», enumeró emocionada, incluyendo así a su compañero de concurso Patxi Salinas, para terminar dedicando unas palabras al bebé que está en camino y que será su tercer hijo: «El que nunca me ha abandonado en ningún momento y ha aguantado muchos días de grabaciones y muchas horas intensas ha sido nuestro bebé, que llegará pronto».

Una celebración ante la orgullosa mirada de su hermano Julio José que no dudó en acompañarla durante la final a pesar de que tuvo que viajar diez horas para participar en este último programa. «Me acabo de hacer diez horas y mi hermana no me ha hecho ni caso. Está concentradísima en que le salga bien el postre», le reprochaba entre bromas y admiración. Y es que si algo hemos podido ver en este concurso de talento culinario es la buena relación entre los dos hermanos, de ahí la «ilusión» de Ana al ver allí a Julio José: «La final no puede ir mejor».

También se sumó a este momento tan especial su marido, Fernando Verdasco, con quien se fundió, galardón en mano, en un intenso abrazo. «Estoy tan orgulloso de ti… el tremendo esfuerzo que has hecho para conseguirlo y más aún embarazada, que tiene mucho más mérito», le reconoció el tenista, que no dudó en pedirle una tarta.

Ana y Fernando se casaron en diciembre de 2017, en la paradisiaca isla caribeña de Mustique, un enclave privado de apenas 5,7 kilómetros cuadrados. En marzo de 2019 llegaba al mundo su primer hijo, Miguel, y al año siguiente, en diciembre de 2020, lo hacía Mateo. Ahora, el matrimonio espera con ilusión la llegada de su tercer hijo, también varón, que nacerá esta primavera.

Rumores de embarazo de Tamara Falcó

Pero parece que la alegría en la familia podría aumentar aún más, después de que Tamara Falcó haya publicado una fotografía con una extraña pose que ha llevado a pensar a sus seguidores que podría estar embarazada. La marquesa de Griñón subía un retrato ante un espejo para mostrar su nuevo corte de pelo, pero, más que en su cabello, los usuarios se fijaban en cómo su mano parecía tener una forzada postura al objeto de cubrir su abdomen con el abrigo, lo que ha suscitado numerosos comentarios sobre la posibilidad de que ella también esté esperando un bebé.

Tamara Falcó ha expresado en más de una ocasión su deseo de ser madre junto a Íñigo Onieva, su marido, y ha hablado abiertamente del tratamiento natural que está siguiendo para favorecer su fertilidad. De ser así, la familia Preysler tendría una noticia más que celebrar, aunque para saberlo habrá que esperar a que se pronuncien sus protagonistas que, de momento, guardan silencio.