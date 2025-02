Amber Heard tira la toalla y llega a un acuerdo con Johnny Depp

Joaquina dueñas Martes, 20 de diciembre 2022, 15:23 Comenta Compartir

El culebrón protagonizado por Amber Heard y Johnny Depp parece que llega a su fin después de que la actriz haya llegado a un acuerdo con su expareja. Ha sido ella misma la que ha informado de su cambio de postura, renunciando a seguir adelante por la vía judicial, a través de un extenso comunicado, en el que sostiene que no mintió al denunciar haber recibido malos tratos por parte del protagonista de 'Piratas del Caribe'. Aunque no ha especificado el montante que abonará al intérprete de Jack Sparrow, medios como el 'The Daily Mail' han apuntado a un millón de dólares, muy lejos de los diez millones a los que fue condenada en la demanda cruzada de difamación que se interpuso la expareja.

«Tras muchas deliberaciones, he tomado la difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido», comienza en un post en el que subraya que «nunca busqué esta situación. Defendí mi verdad y en esa tarea mi vida como la conocía quedó destruida», afirma. Un tiempo en el que dice que ha estado «encerrada en un proceso legal arduo y costoso que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión». Ante esta situación asegura que no puede permitirse arriesgarse «a una factura imposible, que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional». «La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas. Ahora finalmente tengo la oportunidad de liberarme de algo que intenté dejar hace más de seis años», por lo que ha decidido dar un paso a un lado después de que sus abogados hayan negociado con los de Depp durante meses.

