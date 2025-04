Amber Heard se desmorona durante su testimonio contra Johnny Depp

joaquina dueñas Jueves, 5 de mayo 2022, 17:30 Comenta Compartir

El proceso judicial en el que están inmersos los actores Johnny Depp y Amber Heard continua adelante. Esta vez ha sido el turno de ella que ha subido al estrado para contar su experiencia junto al protagonista de 'Piratas del Caribe'. La intérprete ha relatado duros episodios de violencia y no ha podido evitar desmoronarse al detallar la primera vez que sufrió una agresión física: «Estaba sentada en un sillón y estábamos hablando, no había ningún problema. Él estaba bebiendo y, no lo noté en el momento, pero creo que estaba consumiendo cocaína porque había un frasco», ha comenzado con su relato. «Le pregunté sobre un tatuaje y dijo que el tatuaje decía: 'por qué no'. Pensé que estaba bromeando y me reí», ha explicado. «Solo me reí y me golpeó la cara», ha dicho.

Amber ha reconocido que debía haberse ido antes de su lado pero también ha explicado que estaba muy enamorada y que él le pedía perdón de modo que pensaba que no volvería a suceder. «Fue hermoso. Sentí que este hombre me conocía y me veía como nadie lo hacía. Sentí que me entendía, que sabía de dónde venía y, cuando estaba con Johnny, me hacía sentir la mujer más bonita del mundo», ha recordado.

Otro de los episodios que ha contado es cuando amenazó con matarla durante una discusión en un yate. Según ha dicho, el actor le recriminaba que hubiera hablado con sus hijos sobre sus adicciones. «Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podía matarme y que yo era una vergüenza», ha detallado. Durante su testimonio, el intérprete de Jack Sparrow ha evitado tener contacto visual con su exmujer en todo momento.

El juicio es por una denuncia que Johnny Depp interpuso contra Amber Heard tras un artículo que ella escribió en 2018 en el que aseguraba que había sufrido abusos por parte del actor. Unas acusaciones que le costaron varios contratos millonarios. La semana pasada, el protagonista de la saga de piratas ofreció su declaración en la que se presentó como la víctima de la relación.