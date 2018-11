Amancio Ortega donó hace diez años 80.000 euros a la localidad leonesa de Busdongo para comprar una máquina quitanieves, según ha revelado ahora el entonces alcalde, Óscar Gutiérrez. «Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos. Nos dio el dinero enseguida», revela ahora. «En ese momento no lo difundí públicamente porque me pidieron que lo mantuviéramos en la discreción».