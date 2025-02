Álvaro de Luna se marca un 'shakirazo' y arremete contra Laura Escanes en su nueva canción

Joaquina Dueñas Miércoles, 17 de enero 2024, 16:57 Comenta Compartir

Lo de enviarse indirectas a través de las canciones está más de moda que nunca. El último en sumarse a esta nueva tendencia ha sido Álvaro de Luna, que se ha despachado a gusto con Laura Escanes en su último tema, marcándose un auténtico 'Shakira' con su tema 'Suerte ;)'. «Yo quise todo contigo, y tú quisiste joderlo», así de tajante se expresa el sevillano haciendo referencia a 'Todo contigo', el tema que dedicó a la catalana y que cantaron juntos en un concierto en directo cuando parecían estar en la cima de su amor.

«Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí que sería eterno. Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida, pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía», le reprocha, haciendo entender que la influencer solo se preocupaba por las apariencias.

El músico llega a insinuar la existencia de infidelidades al entonar: «Quisiste matar lo que sería eterno. Tú mientras tanto buscando otros besos, no pienso ser yo quien te abrace este invierno». Y habla de un intento de Laura para volver con él: «Tú quisiste volver, pero eso no me renta».

Un demoledor relato al que Escanes no ha tardado en reaccionar publicando un storie en su perfil de Instagram que deja bien clara su opinión al respecto: «Dice más cómo te vas que cómo llegues», ha escrito la catalana acompañado de una canción que se llama 'Qué tristre'.