HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

«El círculo más cercano me confirma que la pareja no lo va a superar», ha presagiado Kike Quintana en 'El tiempo justo'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

Hace diez meses, Alice Campello y Álvaro Morata decidían darse una oportunidad después de atravesar una grave crisis que les llevó a anunciar una separación. Terminó siendo solo un paréntesis en su matrimonio. Parecía que, tras retomar su relación, todo iba bien pero sus últimos movimientos en redes sociales han hecho saltar todas las alarmas. El futbolista ha eliminado de su descripción la frase «marido de Alice», mientras que ella ha modificado su apellido, antes «Campello Morata», para dejarlo solo en «Campello». Dos gestos que confirman que la pareja está atravesando de nuevo un momento complicado.

De momento, ninguno ha querido pronunciarse, como sí hicieron el año pasado, cuando confirmaron su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. El objetivo es mantenerse alejados de todo el ruido mediático para intentar salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado el director de la revista 'Semana' en el programa 'El tiempo justo', donde ha comentado que «están luchando». «Se quieren mucho. Simplemente no entienden cosas el uno del otro y se encuentra en un periodo de reconciliación que viene de la ruptura del año pasado», ha explicado.

Menos optimista ha sido su compañero de plató, Kike Quintana, quien ha precisado que si bien «no ha habido cuernos» sí que «hay una tercera persona por parte de Álvaro». «El círculo más cercano me confirma que la pareja no va a superar esta crisis y que está condenada a la ruptura», ha presagiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial