Alejandro Sanz: «El ruido no te deja ni sufrir tranquilo» El cantante ha publicado un enigmático mensaje mientras pasa uno de sus peores momentos

Joaquina Dueñas Martes, 27 de junio 2023, 14:41

Alejandro Sanz está utilizando las redes sociales para hablar de su salud mental y para dar a conocer cómo se encuentra mientras pasa uno de sus peores momentos, tras su ruptura con Rachel Valdés y afrontando serios problemas económicos. El cantante ha utilizado Twitter para contar que sigue en su «proceso», con «altibajos, pero mejorando poco a poco». «Es difícil, porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo», ha dicho.

Un mes después de que su primer mensaje hiciera saltar todas las alarmas y en plena gira musical no cesa de agradecer la entrega de su público. «Os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción 'Se vende'? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición», ha publicado.

Así, el artista parece centrarse en la música para superar sus últimos contratiempos, entre los que destaca la resolución del juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que le condena al pago de tres millones de euros por el impago de los préstamos hipotecarios que solicitó para la compra de varias propiedades de lujo en Miami.