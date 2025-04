«Soy un 'Animal' amoroso, no tengo nada de duro»

Este mexicano de adopción, nacido en Miami, es 'cuate' de Nacho Cano desde el 87. Álex o 'El Animal' lleva 35 de sus 53 años ... como baterista del grupo Maná y, tras 40 millones de discos vendidos y más de una decena de Grammys, sigue siendo un tipo accesible y normal. Tiene mujer, tres hijas, una banda de heavy... Y el próximo fin de semana será la estrella invitada de 'Malinche', el musical de su amigo Nacho.

-¿Con qué nos va a sorprender?

-Voy a tocar tres canciones. No quiero adelantar mucho porque lo bonito es que vayan los días 25 y 26 a ver qué va a pasar. Para Maná, España es como nuestra casa en Europa. Y sí, ya se lo adelanto, vamos a volver con una gira. Aún no hay fechas pero ya lo estamos hablando.

-¿Cuál es el recuerdo más loco que tiene de Nacho Cano?

-Ja, ja, ja... Hay muchas historias. Siempre me he divertido mucho con él. Recuerdo una noche que después de una fiesta nos subimos al carro, con su chófer, y él de repente dice: «Álex, oye, tengo unas ganas tremendas de ir al baño, donde crees...». Le sugerí el Palace. Fue muy cómico. Yo diciéndole dónde, en su propia ciudad. Por suerte, llegó a tiempo.

-¿Hay más marcha en Madrid o en Ciudad de México?

-Ah, no, los españoles están locos con la cuestión de la marcha. Qué manera de salir de fiesta, de bailar... Nos ganan. Traen otro chip.

-Y yo que creía que era usted de Jalisco...

-Yo nací en Miami. Mi madre es cubana, mi papá es colombiano. Se divorciaron cuando yo tenía 11 años y mi mamá se volvió a casar, con un mexicano. Por eso terminé en Ciudad de México a los 14 años. A los 15 conocí a Fher (el cantante de Maná) a través de una audición y me mudé a Guadalajara (Jalisco). Hoy mis hijas tienen pasaporte español, mexicano y estadounidense.

-El mestizaje es el eje de 'Malinche'.

-Nacho lo está narrando como una cuestión de dos personas de culturas distintas que se enamoran. Aquí no vamos a criticar o a crucificar por si falló en esto o lo otro de la historia.

Mayor respeto

-A Nacho Cano ya lo crucifican por otras razones. Su afinidad con Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo.

-Hay que ser un poco más tolerantes. Cada quien tiene el derecho de escoger el partido político que quiera. Tenemos que volver a una relación más civil, más de respeto. En México estamos teniendo unos problemas muy duros en la cuestión política.

-¿No está contento con López Obrador?

-Cuando él ganó, yo dije bueno dale chance a que el señor trabaje... Si me preguntan ahora: no me ha gustado para nada cómo ha llevado el país.

-Me cuentan que es usted un tipo duro.

- Es la primera vez que oigo que dicen eso de mí.

-Pero le llaman 'El Animal'.

- Me lo puso Fher, por mi forma tan apasionada y agresiva de tocar la batería. Así que soy un Animal muy bueno, positivo, amoroso, cariñoso, amigable. Nada agresivo. Y nada duro.

-¿Usted aspira a morir con las botas puestas?

-Espero seguir tocando la batería bien viejo, sí. Ojalá Maná pueda ser como los Rolling Stones latinos. Si ellos pueden... Yo creo que mientras haya salud, va a haber mucho Maná.