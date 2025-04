Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, acalorada bronca en plena calle

Joaquina Dueñas Lunes, 30 de septiembre 2024, 11:31 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Desde que saltara a la luz el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, son muchos quienes apostaban a que la pareja no llegaría a celebrar su primer aniversario. Sin embargo, la relación, no solo ha seguido adelante, sino que están esperando su primer hijo para finales de año. Ahora, los jóvenes han protagonizado una acalorada bronca en plena calle que no ha hecho más que reavivar los rumores de una posible crisis. En las imágenes emitidas por el programa 'Fiesta' se ven a una Alejandra Rubio y a un Carlo Costanzia muy serios y distantes mientras discuten durante unos instantes.

Desde el entorno de la pareja han transmitido que están «fenomenal y muy ilusionados» con la llegada de su bebé. El periodista Kike Calleja, miembro de su círculo más cercano también ha precisado que si bien pueden tener diferencias como cualquier pareja, «están genial y muy enamorados» inmersos en la preparación de la habitación para el hijo que esperan. Hace solo unos días era la propia Alejandra quien una vez más tenía que desmentir la existencia de una crisis con su pareja hablando de «noticias falsas».