Albert Rivera se despide de su padre en una emotiva carta

La vida le ha dado un duro revés a Albert Rivera. El pasado 20 de agosto recibía la noticia de la muerte repentina de su padre, lo que le ha sumido en la más profunda de las tristezas. Ahora, el expresidente de Ciudadanos ha querido hacer público el amor y la admiración que sentía por él en una desgarradora carta escrita con sentimeintos a flor de piel. «La vida es maravillosa, hay que disfrutarla cada minuto. Eso creía mi padre y así me lo inculcó siempre. Pero la vida a veces duele, mucho, muchísimo… Y este domingo a mi me cambió para siempre, al recibir esa llamada de mi madre que nunca estás preparado para recibir», empezaba diciendo el exdiputado.

«Hoy, dos días después de despedirnos físicamente, de incluso derrumbarme en tu ataúd antes de incinerarte, con la sensación de que al irte me estaban arrancando parte del corazón sin anestesia, empiezo a ver las cosas de otra manera. Empieza a cobrar sentido tu legado de valores, instantes y aprendizajes de estas décadas», señalaba poniendo en valor todas las enseñanzas transmitidas.

«Soy afortunado, porque de todas tus facetas de la vida he disfrutado en exclusiva de tu mejor versión, la de padre. Me enseñaste a crecer en la libertad y en la responsabilidad (que son dos caras de la misma moneda), síempre tratabas de que acertara, pero también me dejabas equivocarme para que aprendiera a levantarme», aseguraba mostrando lo unido que está a sus progenitores. «Me acompañarás en mis decisiones, y estarás presente en los valores que le inculque a mis hijas. Te has ido de nuestro lado, me faltas, me muero de dolor al pensarlo. Pero te prometo que desde hoy voy a llenar ese vacío con tu esencia y tu legado. Y cuidaré de mamá, tu compañera de viaje desde hace más de cincuenta años.», prometía el que fuera líder de Ciudadanos.

Las reacciones no se hicieron esperar y la publicación se llenó de mensajes de sus amigos y seguidores. Entre ellos destacan la de su ex, Beatriz Tajuelo: «Tu padre te adoraba Albert… Recuerdo que se hacía un montón de kilómetros en su coche para ir a verte un ratito a un acto, que siempre estaba a la sombra, sin querer llamar la atención ni ningún protagonismo… recuerdo cómo te miraba con tanto orgullo mientras dabas tus maravillosos discursos… se le caía la baba con su hijo. Cuando acababan los actos, siempre comentaba con orgullo la razón que tenías en lo que habías explicado, mientras esperaba hasta el final para ir a saludarte y decírtelo a ti tb… Sin molestarte mientras atendías a todos, a la prensa… y el aguardaba… Recuerdo que sabía disfrutar la vida, disfrutaba de los pequeños momentos… Lo recuerdo con su purito y su café… Tienes una familia maravillosa Albert. Un abrazo enorme y toda mi fuerza.. para ti, para todos ellos y en especial para tu madre». Malú, su expareja y madre de su segunda hija, Lucía, de dos años, acudió al velatorio para mostrar su apoyo a la familia.

