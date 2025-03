Alba Carrillo no será operada tras su aparatosa caída en las instalaciones de Mediaset La colaboradora ha confirmado que no tendrá que ser operada de la fractura de radio

joaquina dueñas Lunes, 7 de noviembre 2022, 17:25

Alba Carrillo sufrió una aparatosa caída el pasado fin de semana en las instalaciones de maquillaje y peluquería de Mediaset que se saldó con una fractura de la cabeza del radio. Con el brazo en cabestrillo, este lunes acudía a una revisión médica donde recibía buenas noticias que ella misma trasladaba en el programa del mediodía en el que colabora. Y es que finalmente no tendrá que ser operada. «No hay que operar, gracias a mi juventud», anunciaba entusiasmada.

La modelo se tropezó con el cable de un secador: «Lo tenía enredado en el pie y al ir a levantarme para pasar a maquillarme… fue un trastazo importante», recordaba, tanto que incluso llegó a marearse del dolor. Alba relató que había pasado la noche regular, aunque parece que el que peor lo lleva es su hijo que se había llevado un buen sofocón al ver a su madre en ese estado. «Lucas ha estado toda la noche llorando», relataba la colaboradora. De hecho, el niño no duda en acompañarla a la revisión, llegando incluso a interesarse sobre el tiempo que durará la convalecencia.

La recuperación pasa por hacer una serie de ejercicios y tomar el tratamiento correspondiente mientras sigue con su día a día con la mayor normalidad posible. «Voy a poder hacer todo, no hay problema, voy con el brazo en cabestrillo. Voy a seguir en la tele y menos mal, porque ya se sabe que si no vas, no estás», confesaba a los reporteros que la esperaban a la salida del centro hospitalario. Y es que sus proyectos y compromisos profesionales eran su principal preocupación, por lo que no tener pasar por quirófano ha supuesto un auténtico alivio ya que no tendrá que hacer ningún parón. En una semana tendrá que regresar para el seguimiento y comprobar «cómo va la movilidad».

