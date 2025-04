Aitana desvela los detalles de su ruptura con Miguel Bernardeau en su nueva canción

Joaquina Dueñas Miércoles, 20 de septiembre 2023, 17:07 Comenta Compartir

Las canciones siempre han sido la mejor forma que han tenido lo autores y cantantes para expresar sus sentimientos y de un tiempo a esta parte se han convertido en claras herramientas de desahogo tras las sonadas rupturas amorosas de los artistas. Así ha sido con los últimos temas de Shakira después del fin de su relación con Gerard Piqué, una senda que parece haber seguido Aitana con su último tema, '2 extraños'. Celosa de su intimidad, en la canción desvela los detalles del fin de su noviazgo con Miguel Bernardeu.

La cantante, que luce un pequeño tatuaje de la letra M parece estar arrepentida de esa decisión, a tenor del inicio de su canción: «Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tatto». «La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue 'mal time', pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños», continúa la concursante de 'OT2017' que termina rotunda: «Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale nada cuatro años juntos, eso sí hace daño».

