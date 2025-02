Agatha Ruiz de la Prada, abuela por «sorpresa»

Joaquina Dueñas Domingo, 15 de octubre 2023, 18:11 Comenta Compartir

Agatha Ruiz de la Prada ya había dicho en más de una ocasión que estaba desando ser abuela. «Tengo muchas ganas, lo que pasa es que mis hijos no tienen ganas», ha llegado a confesar. Sin embargo, parece que finalmente va a poder cumplir su deseo ya que su hijo Tristán y su pareja están esperando su primer bebé. «Tristán, que es el hombre de mi vida, nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses», ha desvelado la diseñadora a la periodista de ABC Pilar Vidal, reconociendo que ha sido toda una «sorpresa» para ella.

Fue a finales de verano cuando Tristán, CEO de la marca de moda de su madre, le contaba la buena noticia. La creadora ha sido siempre muy niñera y así lo contó hace un año en otra de sus entrevistas: «Yo tenía muchísimas ganas de tener hijos. He disfrutado mucho con los míos y con todo lo que es el mundo infantil». En unos meses, podrá disfrutar de nuevo de ese «mundo infantil» con su nieto o nieta, ya que, por el momento, no ha trascendido el sexo del bebé.