Adriana, segunda expulsada de MasterChef 12

Tras un inicio y primera expulsión de MasterChef la pasada semana, TVE española emitió durante la noche de ayer 8 de abril una nueva entrega de la edición 12 de MasterChef que finalizó con una segunda expulsión, siendo en esta ocasión Adriana la que, tras la marcha de Tessa en la primera gala, se ha convertido en la segunda concursante en abandonar las cocinas del programa.

En esta segunda gala contaron con unos invitados de lujo. En primer lugar, y siendo todo un regalo para Samantha Vallejo-Nágera, visitó las cocinas de MasterChef Santiago Segura, «el favorito de toda la historia de MasterChef» para Samantha. En la prueba de equipos visitaron Ubrique, donde fueron recibidos por Jesulín y, por último, para la prueba final, recibieron la visita de Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de MasterChef y el primer ganador del concurso en conseguir una Estrella Michelín para su restaurante Raíces, que cuenta también con un Sol Repsol.

El color negro fue el protagonista de la primera prueba en la que los concursantes, acompañados por Santiago Segura, tuvieron que cocinar con ese color, contando además con el añadido de que quienes no superaran las expectativas se colgarían el delantal negro.

Cada concursante recibió una caja con alimentos de color negro con los que tuvieron que preparar un plato libre. Al final de la prueba, las elaboraciones de Gonzalo y Pilar enamoraron a los jueces mientras que Choco, Samya, David y Celeste no consiguieron convencerlos, siendo quienes cambiaron su delantal blanco por el negro.

La segunda prueba fue la de exteriores, para la que se desplazaron hasta Ubrique donde Jesulín, tras su paso por MasterChef Celebrity, ejerció de anfitrión. Los participantes se dividieron en dos equipos para elaborar un menú para 120 comensales. Los equipos estuvieron capitaneados por Gonzalo y Pilar, siendo el equipo de esta última, formado por Maicol, Tamara y Adriana, el que no superó la prueba.

Prueba de expulsión

De vuelta en las cocinas, los delantales negros tuvieron que hacer frente a la prueba de expulsión cuyo reto fue elaborar un plato que había cambiado la vida a Jordi Cruz, contando con la presencia de Carlos Maldonado como invitado de honor.

Pilar no se enfrentó al reto, decidiendo salvarse a sí misma para no arriesgar su permanencia en el programa.

De los 8 concursantes que realizaron el reto, Adriana, Tamara y David fueron los que estuvieron en la cuerda floja, decidiendo los jueces finalmente que la expulsada sería Tamara.

«Adriana, ¿Qué ha pasado?» le preguntó Pepe cuando sus compañeros subieron a la plataforma con los demás. «Pues no me ha salido bien. Es que no tengo excusa, me ha salido mal, pero bueno, que ha estado guapo, ¿eh?» señaló Adriana entre las risas de los jueces y sus compañeros.

Antes de abandonar el programa, la ya ex concursante señaló que en las pocas clases que habían dado habría aprendido un montón. «Es una pena porque tenía muchas ganas de aprender más, pero bueno, aprenderé por otro lado mi rollo de los bocatas», comentó.

