Se acabó la armonía 01:33 Primicia. Alfred rompió a llorar tras ver cómo Amaia, muy seria, le rechazaba un beso. :: 'LECTURAS' Amaia y Alfred, de 'OT', rompen su relación durante una gala en Barcelona. Hubo lloros, intentos de beso... «Me dejas tirado», dijo él JUANFRAN MORENO Jueves, 29 noviembre 2018, 09:08

La pareja de triunfitos más famosa, Amaia y Alfred, ha roto su relación sentimental y ahí estaban las cámaras de la revista 'Lecturas' para dejar constancia de ello, en imágenes y en palabras, pues dan detalle no solo de las actitudes, los besos no dados, las lágrimas derramadas... sino también de las frases dichas. Todo sucedió al término de la gala 'People in Red' contra el sida, celebrada el pasado día 19 en Barcelona, donde ambos habían sido invitados para actuar. Aunque ya había rumores de ruptura, la ganadora de 'OT' hizo unas declaraciones a la entrada que no apuntaban en ese sentido: «Estoy súpercontenta. Mi relación con Alfred es especial. Yo estoy muy bien con él y no tengo ningún problema en decirlo». Eso sí, la triunfita, de 19 años, acudía al acto separada de Alfred, de 21, también invitado a la gala.

Al contrario que en otras ocasiones, no se fotografiaron juntos en el 'photocall', lo que alimentó el runrún de la ruptura, confirmada ayer por 'Lecturas'. La revista publicó las fotos y las conversaciones que materializan el fin de la relación sentimental de la pareja, que ha durado diez meses. Es la pamplonesa quien decide cortar el noviazgo en una conversación con momentos muy tensos. «Me dejas tirado», le dice el catalán, al que se le ve muy afectado y llorando. Ella, por su parte, le responde: «No te voy a dejar tirado. No voy a dejar de quererte nunca». En un momento dado, Alfred intenta besarla, pero ella lo rechaza y es cuando él rompe a llorar. Alfred sigue insistiendo, pero Amaia le corta en seco: «No me lo estás poniendo nada fácil, de verdad, nada fácil. No puedo más. Yo sé muy bien lo que hago». A continuación, coge un taxi y se marcha.

«No me lo estás poniendo nada fácil», le dice Amaia antes de marcharse

La ruptura, eso sí, no ha supuesto el fin de la amistad. Alfred, que publicará su primer disco el próximo 14 de diciembre, dedicó unas bonitas palabras a su compañera en el aniversario de la actuación 'City of stars', título del tema que les catapultó a la fama en 'OT 2017'. «Fue la primera canción que nos unió, de muchas otras que ahora nos unen. Pero ésa es única», explicó en Instagram. Por su parte, Amaia continúa con su vida en Barcelona, donde cursa piano en el Conservatori Liceu y prepara su primer disco, que todavía sigue sin fecha de lanzamiento. Este año ha participado en conciertos en colaboración con otros artistas como Rozalén y la banda madrileña Carolina Durante.

La historia de amor entre Amaia y Alfred comenzó el año pasado en la Academia de 'OT'. La buena sintonía entre los triunfitos les llevó a decir públicamente que estaban enamorados. Del 'talent show' fueron a Eurovisión con 'Tu canción', un tema cuya letra narraba su relación.

Más efímero fue el amorío entre Aitana y Cepeda, los protagonistas de la otra historia de amor de la pasada edición de 'OT'. Ellos decidieron hacer pública su romance con un beso ante las 65.000 personas que acudieron a su concierto en el Bernabéu. Cuatro meses después, el cantante gallego anunciaba la ruptura con Aitana.