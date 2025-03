Un abuelo pacense enamora a todo el mundo del fútbol

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 12 de diciembre 2024, 10:49 | Actualizado 11:47h. Comenta Compartir

Que la afición del Atlético de Madrid es de las más fieles y agradecidas no es un secreto, pero aún así hay gestos y momentos que realmente logran emocionar a todo el mundo y es que cuando el fútbol se siente de verdad suceden cosas que realmente tocan el corazón de todo aquel que las ve.

Así pasó el pasado domingo en el partido del Atlético de Madrid contra el Sevilla. Los atléticos sufrieron, sí, pero lucharon como están acostumbrados y lograron una victoria frente al Sevilla con una espectacular remontada que finalizó con un marcador de 4-3 gracias a un gol que llegó en los minutos de descuento de Antoine Griezman. La novena victoria consecutiva de los atléticos que les ha situado además a tan solo un punto del Real Madrid y a tres puntos del Barça.

En este partido, entre los muchos seguidores de ambos clubes que se dieron cita en el Metropolitano, destacaron dos seguidores del club madrileño que llegaron desde Badajoz; Pablo Gragera y su abuelo, quien logró cumplir un sueño y regalarle además a su nieto una noche para recordar. Pablo ha compartido en su perfil de TikTok un video. «Cumpliendo el sueño de mi abuelo, colchonero de +80 años va al Metropolitano por primera vez (4-3 en el último minuto» explica, en el que además etiquetó al Atlético de Madrid señalando «hemos dado suerte, estamos dispuestos a volver cuando queráis».

El video comienza con una emocionante imagen en la que se puede ver al señor, con una bufanda de su equipo colgada del cuello, desbordándose de alegría ante la victoria de su equipo, enarbolando un bastón que en esos momentos solo necesita para demostrar su inmensa alegría. Se le puede ver igualmente entrando en el estadio y, con cara de impresión contenida, expresa «Madre mía, qué gozada. Ya me puedo morir tranquilo», mientras observa el estadio conteniendo las lágrimas.

Celebró la alineación que salió al campo y durante el partido coreó a voz en grito el himno de su equipo al grito de «Atleeeti», además de celebrar cada uno de los goles que esa noche regaló el club rojiblanco a su afición.

Cumpliendo un sueño

El vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales y del que se han hecho eco varios medios de comunicación, finaliza con una fotografía de este señor que ha cumplido uno de los sueños de su vida y con el mensaje de su nieto; «Sueño cumplido, te queremos mucho».

Han sido muchos los comentarios que ha recibido el vídeo desde que se compartiera en Tik Tok; «Cadena para etiquetar al Atleti para que les regalen entradas», señala uno, a lo que responden muchos otros etiquetando al equipo. «'Ya me puedo morir tranquilo', creo que un mensaje es lo que define nuestro club y sus valores. Es uno de los mejores vídeos que he visto. Cuida de tu Abuelo, es oro puro», señala otro, llegando incluso mensajes de aficionados a otros clubes, como «soy madridista, muy anticule y muy anti-atletli pero la felicidad de un abuelo no tiene precio».

El fútbol se sufre, se lucha y se vive y siempre regala momentos increíbles a sus aficionados, sobre todo cuando finaliza con una victoria, pero a veces estos momentos se convierten en magia, y es lo que se siente al ver estas imágenes de un nieto que regaló a su abuelo no una entrada para ver un partido de fútbol, sino el cumplir uno de los sueños de su vida.

Temas

Atlético de Madrid