«Ha sido abrumador», dicen los reyes de Dinamarca

Después de las numerosas críticas que han recibido durante su recién estrenado reinado, los reyes de Dinamarca, Federico y Mary, han querido conceder su primera entrevista para contar cómo están viviendo estos primeros meses en el trono. «A veces ha sido abrumador», confiesan a bordo d el buque real Dannebrog, una embarcación que les ha servido como metáfora para explicar lo que supone su nueva posición. «Es un placer enorme subir a bordo de Dannebrog. Es algo muy especial y me llena de orgullo. Es la primera vez que estoy a bordo como rey y con mi esposa, la reina. Es nuestra primera vez como pareja reinante y ese simbolismo me parece muy bonito», dicen. «Estamos en el barco del rey. Ahora soy yo el que está al mando», afirma el monarca.

«No hemos marcado una ruta fija, pero sí una buena dirección», asegura Mary. «Vamos a continuar el camino que hemos trazado con nuestro interés por la naturaleza, las comunidades y los negocios. También queremos ser una pareja real visible y presente en toda Dinamarca», subraya. Una afirmación que viene a responder a los reproches de ausencia que les han hecho durante los últimos meses ya que, desde que relevó a su madre, la reina Margarita, la familia real ha tomado vacaciones en dos ocasiones, lo que suscitó numerosas críticas. De hecho, la prensa del país llegó a tildar a la pareja real de «inaccesible» y dijo que ella estaba «escondida en su castillo».

«Independientemente de que ya sepamos cómo funciona todo, todavía hay muchas cosas nuevas como dirigir un consejo de Gobierno, determinadas audiencias o recepciones de embajadores. Sabes que es parte del trabajo, pero es nuevo para mí», explica el rey. Algo que su esposa ratifica señalando que «a veces ha sido abrumador. Ha habido muchos cambios y hubo que tomar muchas decisiones, tanto grandes como pequeñas. No todo puede suceder en un instante», argumenta.

Sobre cómo vivieron el momento de la coronación, ambos lo recuerdan con cariño y responsabilidad. «Fue muy abrumador y conmovedor. Me sentí muy bien recibido», se sincera el rey de los daneses. «El momento culminante fue cuando Mary y los niños salieron y se colocaron justo detrás de mí y los daneses se colocaron frente a mí y me saludaron. Fue una de las experiencias más increíbles de mi vida».

Una instantánea que la reina Mary también rememora con especial cariño: «Estuve con los niños cuando saliste al balcón hacia tu destino, fue un momento que me emocionó muchísimo. Podíamos oírlo y sentirlo, aunque no pudiéramos verlo. Fue un momento precioso. Me sentí muy feliz y muy orgullosa». Una aseveración especialmente significativa que pretende disipar cualquier tipo de duda sobre la solidez del matrimonio real que se vio en tela de juicio cuando salieron a la luz las fotografías de Federico de Dinamarca paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova. Toda una declaración de intenciones que quiere dejar clara la solidez de la pareja, pero también de la monarquía.