Los zombis nunca mueren

Me temo que, cuando lleguemos al día de las elecciones, los españoles vamos a estar en condiciones de remedar al célebre replicante de Blade Runner, y decir que durante la campaña electoral hemos visto cosas que si nos las hubieran contado al principio de ella no las hubiéramos creído. Por lo pronto, ya hemos visto a Casado decir que Sánchez prefiere «las manos manchadas de sangre»; a Vox persuadir a los votantes prometiéndoles ¡la Reconquista!, además de tratar de atraer para la causa a la Virgen de Covadonga; y a Sánchez tentado (menos mal que en un momento de lucidez dio marcha atrás) a contraprogramar a 'la Santina' con la Virgen de Guadalupe. Las cosas, en manos del ramillete de candidatos a gobernarnos que nos ha tocado en suerte y de sus correspondientes rasputines y savoranolas, pueden tomar rumbos insospechados y no es descartable que de aquí al 28 Sánchez pase a ser directamente cómplice de ETA siguiendo el empeño de algunos de no enterrarla, o un caballo de Troya de los catalanes que quieren destruir España. O asistamos a un duelo de vírgenes que dejaría en fuegos artificiales el increíble espectáculo que vio el replicante, aquellos «rayos-C brillando en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser».

Lo triste es que, a tenor de la campaña electoral que estamos viviendo, parece que por España no han pasado más cuarenta años de democracia. Y es que los mitos más rancios gozan de una excelente salud y están de regreso en todos los periódicos como muertos vivientes: los moros, los caudillos, las batallas heroicas, reales o inventadas, el terrorismo, la utilización de los símbolos del catolicismo como factores de movilización política... Esos zombis son ahora la munición electoral.

También -cómo no- el propio Franco se hace un hueco e inspira a la candidata del partido de Puigdemont Laura Borrás, que le vino a decir a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, «haga como yo y no se meta en política» al reprocharle que «se buscara problemas» por ir a la Universidad Autónoma a una cosa tan estrambótica como hablar de política y recibir la respuesta violenta de los cachorros guardianes de la pureza ideológica nacionalista. O a los de Podemos, que critican a Rivera por «provocar» al dar un mitin en Rentería. Franco también parece comerles la oreja a la candidata del PSOE y al candidato de Podemos por Cáceres, Belén Fernández y Álvaro Jaén, que rechazan fotografiarse en este periódico con el candidato de Vox demostrando así que no son capaces de admitir la España que no es de su agrado.

El problema que nos aqueja es que quienes tendrían la obligación de presentar ideas para solucionar nuestros problemas de hoy y de mañana (parece que eso es una campaña electoral), padecen de alergia a la realidad y prefieren cobijarse en el pasado. Me temo que lo hacen porque no queda en él nadie vivo que pueda pedirles cuentas. Alguno, en esa huida, ya ha llegado a los neandertales. No van a desfallecer: veremos cosas aún más increíbles. Los zombis nunca mueren.