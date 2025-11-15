HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antonia Sánchez recibe una pequeña caja con restos de su padre, que murió en el penal de Formentera.

Una vecina de Zarza-Capilla recibe los restos de su padre, represaliado en el penal del Formentera

Una delegación del Gobierno de Baleares acudió el miércoles a este pueblo extremeño para celebrar «un emotivo acto de reparación»

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

Los restos óseos de Antonio Sánchez Capilla, represaliado del franquismo en el penal de Formentera, han vuelto este miércoles a Zarza-Capilla, su pueblo natal. ... Antonio Sánchez era obrero y estaba afiliado al PSOE y a la UGT. Fue movilizado con el ejército de la República en 1939 y tras la contienda estuvo encarcelado en Castuera y Almendralejo. Tras ser condenado por rebelión militar fue enviado al penal de Formentera en 1941, que el régimen franquista levantó en la isla y donde 38 extremeños de 28 pueblos pacenses fallecieron en condiciones inhumanas.

