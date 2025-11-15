Una vecina de Zarza-Capilla recibe los restos de su padre, represaliado en el penal del Formentera

Los restos óseos de Antonio Sánchez Capilla, represaliado del franquismo en el penal de Formentera, han vuelto este miércoles a Zarza-Capilla, su pueblo natal. ... Antonio Sánchez era obrero y estaba afiliado al PSOE y a la UGT. Fue movilizado con el ejército de la República en 1939 y tras la contienda estuvo encarcelado en Castuera y Almendralejo. Tras ser condenado por rebelión militar fue enviado al penal de Formentera en 1941, que el régimen franquista levantó en la isla y donde 38 extremeños de 28 pueblos pacenses fallecieron en condiciones inhumanas.

Los huesos de Antonio fueron recuperados en el cementerio de Formentera en el marco del IV Plan de Fosas aprobado por la Comisión Técnica de Fosas y Desaparecidos del Gobierno Balear. Su análisis ha permitido la identificación junto a otras dos víctimas de la región: el agricultor hornachego Francisco Delgado Machío, que descansan en el cementerio de Almendralejo desde este miércoles, y Manuel Gordillo Vega, un campesino de 55 años natural de Santa Marta.

Los análisis y comparación de los perfiles genéticos se han realizado en el laboratorio BIOMICs de la Universidad del País Vasco, el laboratorio de ADN de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Servicio de Genómica de la Universidad Pompeu Fabra.

Visita desde Baleares

El miércoles, la directora general de Relaciones Institucionales del Gobierno balear, Francisca Ramis Pons, viajó hasta Zarza-Capilla para hacer entrega de los restos óseos de Antonio, junto al equipo de arqueólogos y antropólogos que han hecho posible cerrar este capítulo con ADN de un sobrino.

Ampliar Caja con los restos de Antonio, junto a una corona de flores enviada por el Gobierno de las Islas Baleares. HOY

El alcalde, Rubén Muñoz Barba, explica que la primera llamada desde las islas para pedir ayuda en la identificación de los restos de Antonio se recibió hace tres años. Buscar a las descendientes fue fácil «porque teníamos a las dos hijas en la residencia municipal». Manuela falleció en junio, pero su hermana Vicenta Sánchez ha podido recibir en sus propias manos una pequeña caja con una muestra con los restos de su padre, que llegaron al pueblo en una caja de madera.

Ampliar Delegación llegada a Zarza-Capilla para entregar los restos de su padre a Antonia Sánchez. HOY

Fue un «acto emotivo, una reparación en toda regla», señala el alcalde. Antonia, próxima ya a los noventa años, era la más pequeña de los hermanos que se quedaron sin padre. «Solo tenía cuatro años, pero recordaba a su madre llorando toda la noche».

El regidor asegura que este pueblo de La Serena aún tiene muchos represaliados por identificar en otros puntos. El consistorio lleva varios años concurriendo, aún sin éxito, a las ayudas de la Federación de Municipios y Provincias (Femp) consciente de la existencia de una fosa en su término municipal. «Queremos buscarla, porque aquí hubo un hospital de clasificación, aunque no sabemos la ubicación exacta».

Ampliar Cementerio de Formentera donde fueron enterrados los represaliados extremeños. HOY

Por otra parte, el equipo que ha exhumado e identificado los restos de Antonio hallados en Formentera le comunicó al alcalde de Zarza-Capilla que seguirán las identificaciones de otros extremeños represaliados en La Serena.