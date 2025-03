El Zarceño sube a Primera

Me gusta el fútbol local, el de pueblo, el fútbol de verdad al que juegan fontaneros y enfermeros, estudiantes y parados, pescaderos, agricultores, bomberos y ... maestros. Ese interés por las hazañas de los clubes modestos me ha llevado a seguir al Zarceño durante las últimas jornadas. Descubrí el equipo gracias a las crónicas del corresponsal del HOY en La Zarza, Pedro Espinosa, cuyas crónicas deben de ser tan seguidas que a veces se cuelan en el top 50 de lo más leído del HOY.

Lo primero que leí del Zarceño fue la crónica prepartido de la última jornada de liga en Segunda Regional: fuera de casa contra el Trujillanos. Si lees esas crónicas con detalle, te enteras, por ejemplo, de que los zarceños son conocidos como tierrablanqueros y los de Trujillanos son bachilleros. Evidentemente, el equipo tierrablanquero aspiraba a conseguir los tres puntos en terreno bachillero. Pero, avisaba Pedro Espinosa, «la tarea no será fácil» porque «los trujillanenses van a dejarse la piel».

Y así sucedió. Ganaron los bachilleros 3-2 porque a los tierrablanqueros, ya campeones, les «falta fe, garra, intensidad…». De Trujillanos, contaba Pedro, la hinchada zarceña volvió desilusionada y preocupada, con sensaciones nada buenas y el temor de que a la semana siguiente empezaba la fase de ascenso y «o mucho cambia el equipo o habrá serias dificultades para conseguir el objetivo previsto».

Pero los tierrablanqueros no se amilanaron y… No adelantemos acontecimientos. La final por el ascenso se disputó contra el Bienvenida y el titular de la crónica del partido de ida daba una idea de la intensidad de la eliminatoria. «El Zarceño sale vivo del 'infierno' de Bienvenida», titulaba Espinosa. Para hacerse una idea del ambiente infernal, hay que saber algo que solo se descubre leyendo la crónica del corresponsal zarceño: el gentilicio popular de los de Bienvenida es culebrones.

Los tierrablanqueros salieron vivos del infierno culebrón porque solo perdieron por 2-1, pero las expresiones que emplea el cronista nos dan una idea de la dificultad del empeño: «Los jugadores se dejaron la piel… no se achicaban… la enorme y ruidosa afición culebrona había preparado el choque como si fuera la final de la Champions… el equipo zarceño quedó diezmado por las lesiones, pero aguantaba las embestidas caseras, que lanzaban misiles… pero fueron a más… acabaron extenuados… recuperaron la fe, la garra, el juego y la intensidad». La crónica acababa con tres consignas: «La ciudad deportiva de La Zarza tiene que ser una caldera. Se puede remontar. Hay que remontar».

Comprenderán que, tras leer esta crónica, aguardé con emoción el partido de vuelta y la crónica de Pedro, cuyo titular fue pura felicidad: «El Zarceño, un equipo de Primera». Mil hinchas en la grada, más que en muchos partidos de 2ª RFEF, un autobús llegado desde Bienvenida y victoria del Zarceño por 5-3 con «dos zarpazos en el descuento». Es decir, los tierrablanqueros han subido a 1ª en el minuto 96.

Emoción, intensidad...

El partido, en palabras de Pedro, tuvo emoción, intensidad, euforia, jarros de agua fría, manos providenciales, dientes apretados, apuros, locura, fe, alegría y desilusión… Hubo invasión de campo y manteo a Trinidad, el entrenador del Zarceño, que también es jugador y compitió infiltrado. Después, ofrenda floral a la Virgen de las Nieves, visita al ayuntamiento, salida al balcón municipal, «visita a un lugar tan emblemático como El Pilar» (me he quedado con las ganas de saber qué es El Pilar) y fiesta en la discoteca. No me digan, sean ustedes tierrablanqueros, bachilleros o culebrones, que no es auténtico el fútbol de pueblo.