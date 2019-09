Yuste, «el culo del mundo»

Un cómico que se hace pasar por historiador recorre desde hace años los pueblos de Cataluña asombrando a la concurrencia. Se llama Víctor Cucurull y con Jordi Bilbeny y Pep Mayolas forman el trío del Club de la Comedia Histórica de Cataluña, que, en realidad, tiene un nombre oficial más trascendente: Institut Nova Historia (INH).

Si lo que cuentan en sus libros y conferencias fueran monólogos histórico-cómicos no habría nada que objetar. Incluso se vería normal que recibieran alguna subvención a las artes escénicas. El problema es que se presentan como historiadores rigurosos. Cada uno sobrelleva su frikismo como puede y si te apetece retorcer la historia para proclamar la República Libre y Democrática de Ceclavín o la Nació Catalana, allá tú. Al fin y al cabo, ya decía Platón que cualquier nueva sociedad debe ser educada en una mentira necesaria. El problema es cuando la manipulación, la mentira y el odio son subvencionados desde las instituciones públicas.

Para entender la comicidad de las conferencias de, sobre todo, Víctor Cucurull, baste recordar algunas de sus aseveraciones: Santa Teresa de Jesús era de Pedralbes; Cervantes, Ignacio de Loyola y Leonardo da Vinci eran catalanes; Cristóbal Colón era catalán y no partió hacia América del puerto de Palos, sino del puerto de Pals, además de haber descubierto Canadá en 1577; Marco Polo no existió, sino que era en realidad Jaume Alarich, un aventurero catalán del siglo XIII; Erasmo de Rotterdam se llamaba Ferrán, era catalán y segundo hijo de Colón; el conquistador Diego de Almagro era el catalán Jaume d'Aragó-Dalmau, siendo Almagro una contracción de su apellido.

Otra contracción convirtió al catalán Francesc de Pinós de So i Carrós en Francisco Pizarro, que descendía de la realeza, al igual que el catalán Ferrán Cortés, o sea, Hernán Cortés, que, sostiene Cucurull en sus conferencias, no podía ser de Medellín y tener tantos conocimientos de política y diplomacia, una formación elevada que demuestra su origen catalán.

Si miles de catalanes llenan auditorios para escuchar a Cucurull y creen lo que cuenta y escribe, ¿cómo no van a creer las teorías conspiratorias del atentado del 17A en las Ramblas por mucho que se haya demostrado que no tienen ninguna base? Sin embargo, la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por Joan Canadell, cofundador de las gasolineras secesionistas Petrolis Independents, acaba de subvencionar el INH de Cucurull con 12.000 euros.

El PSC de Iceta ha presentado una pregunta en el Parlament para conocer las subvenciones que le otorga la Generalitat y hasta Gabriel Rufián ha tildado de cantamañanas a los manipuladores de INH (otorguemos a Rufián el derecho a evolucionar: todos hemos sido jóvenes y atrabiliarios).

El pensador francés Ernest Renan aseguraba hace 150 años que «una nación es un grupo de personas unidas por una imagen errónea de la historia del pasado y por el odio a sus vecinos». En esa estela del odio al vecino aparecemos, sorprendentemente, los extremeños. Entren en YouTube, tecleen: Cucurull y vean dos vídeos. En uno titulado 'Reír y no parar', en el minuto 5.45, el historiador-cómico niega que Carlos V se viniera a retirar a Yuste, al «culo del mundo, a joderse de asco». Según Cucurull, se retiró al monasterio catalán de Sant Jeroni de la Murtra. En otro vídeo, 'Reír hasta morir', se divierte en el minuto 3.56 diciendo que en Yuste Dios perdió la alpargata. Pero lo peor está a partir del minuto 3.29, donde Cucurull desmonta ante el auditorio de Figuerola del Camp la teoría de los conquistadores extremeños con estas palabras: «Esos enanos, por muy buenos enanos e intrépidos que fuesen, no podían llegar a meterse nunca en la cabeza irse a hacer descubrimientos y empresas náuticas». Naturalmente, la conquista y colonización de América fue una empresa catalana. Que Cucurull diga tonterías no es grave, todos las decimos. Lo grave es que a él lo subvencionan.