Los yupichefs y el tabaco

Vienen de Madrid, montan el set televisivo y hablan como predicadores infalibles antes de ponerse a cocinar. El programa se llama MasterChef y su mayor ... contribución a la cocina española ha sido conseguir que los varones se pongan creativos el fin de semana y preparen platos sofisticados con instrumentos ultramodernos. Otra cosa es que luego frieguen lo que ensucian.

También han conseguido que la cocina, siempre desde el punto de vista más 'in', 'chic' y 'cool', se haya colado en las conversaciones de hombres, compitiendo con el fútbol, las carreteras y la política entendida como el arte de arreglar el mundo frente a unas cervezas sin filtrar y una tapa de virutas de caballa maceradas con vinagre de maracuyá, toque de curry y pops de kiwicha.

Eso está muy bien, que a los hombres hay que tenerlos entretenidos con tonterías para que no se pongan melancólicos con esas crisis sucesivas de los 40, los 50 y los 60 en las que, de pronto, caen en la cuenta de que no han realizado sus sueños y se ponen manos a la obra.

El problema es que, además de instruir en la elaboración de la salsa macha, la mezcla de la leche de tigre con ají amarillo y la confección de ajonesa con lima, jengibre y ajos negros, esos programas de cocina se empeñan en sentenciar, dictaminar, reconvenir y amonestar desde el púlpito televisivo sobre temas variados y claro, se aventuran más allá de las tempuras y el anticucho y sueltan generalidades y consejos que el pueblo llano aplaude, aunque luego se levante a por un bollichoco.

Así que estaban en La Vera, en Jarandilla para ser más exactos, los presentadores de MasterChef, en territorio de neorrurales de vocación y neorrurales cayetanos, y nos hablaron de la historia ejemplar de María y su familia, que, por suerte, cayeron en esa finca, dedicada antes a la plantación de tabaco, y, tras percatarse del daño que estaba haciendo el maldito vegetal a la naturaleza, la compraron para transformarla en una granja orgánica. El tabaco, añaden los yupichef, un cultivo dañino para el cuerpo y la tierra pues la deja casi inservible en tres ciclos.

«Como María, hay muchos agricultores que han apostado por los cultivos sostenibles y queremos darles las gracias a todos ellos convirtiendo esta prueba en un cocinado eco», explica el presentador. «¿Os gusta la idea?», pregunta a continuación y los chachiconcursantes, emocionados, aplauden, gritan: «¡Como debe ser!» y contraponen su jugar a las cocinitas, ¡qué súper!, con el infierno tabaquero depredador y destructor.

Y se ha liado una buena. Es natural. María y su familia, o sea, la ecogranja Los Confines donde se rodó el programa, se han desmarcado de la perorata de los cociguais de MasterChef, los agricultores de la zona están en pie de guerra contra TVE y los alcaldes lideran la revuelta, secundada por las organizaciones agrarias.

Mezclar fumar con cultivar

El tabaco es malo, claro que sí, pero fumarlo. Y las uvas también son malas si se excede uno con el vino. Cultivar tabaco repercute en el suelo lo mismo que otros cultivos. Si se hace de manera intensiva, sea tabaco, sean otros vegetales que no nombro para no hacer más daño, la tierra padece. Pero resulta que la mayor parte de la producción de tabaco en Extremadura es integrada, es decir, más sostenible que otros cultivos, y no daña la tierra ni la naturaleza. Además, la Unión Europea lo ha reconocido como modelo de desarrollo y de fijación de población al territorio. Así que señores chupichefs, no vuelvan a mezclar el fumar con el cultivar. ¡Hala!, ya pueden seguir juzgando salsas BBQ y estofados cajún, que en eso sí son una autoridad.