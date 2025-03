Un artesano de navajas en peligro de extinción

El secreto de una buena navaja está en un buen temple y un buen vaciado. Es el consejo, tras más de 30 años de experiencia, ... de Raúl Casado, uno de los pocos artesanos navajeros que mantiene la tradición de este oficio en la pequeña población de Yelbes, pedanía de Medellín. Una tradición, lamenta, «condenada a perderse». Se basa en los datos de su localidad natal, un Don Benito donde la artesanía de las navajas va desapareciendo. «Antiguamente había como 15 empresas de cuchillería y cada una tenía 7-8 empleados, ahora somos únicamente dos los que seguimos trabajando de manera artesanal, pero terminará por desaparecer».

Solamente el paso de generación en generación podría mantener viva la que para Raúl es su forma de vida desde la niñez. «Empecé como peón con mi tío y, aunque esté feo decirlo, tenía 13 años», recuerda hoy con 48 en su propio taller. «Estuve hasta los 19 trabajando con él y entonces monté mi taller con muy pocas máquinas, como empiezan todas las empresas», dice.

Entonces hacía solo tres o cuatro modelos, ahora ya dispone de alrededor de 40 creaciones propias que van rotando según va dando rienda a su imaginación. La innovación llega sobre todo en la forma del mango, pero también en el material. «Puede ser de madera de encina, tradicional de Don Benito; o también con mango de polietileno, sobre todo para la gente de campo porque es un material que no se hincha ni merma como la madera», cuenta ante centenares de navajas que acumula en el interior de su taller rodeado de la tranquilidad que se respira en Yelbes.

También utiliza casquillos de bala, «como una manera de reciclar y encima sale una navaja preciosa». Otra opción es el cuerno de ciervo, aprovechando el momento de muda del animal, «o a los toros que en algunos casos le cortan la punta al cuerno para que no haga daño al caballo, un trozo que se tira y yo lo que hago es aprovecharlo».

Su casa en esta pedanía ha sido siempre su taller, por lo que la pandemia no supuso un frenazo, al contrario. «Es cuando más trabajo he tenido porque empecé a vender en Internet y la demanda es impresionante», cuenta sobre un negocio que tiene a los coleccionistas como uno de sus principales clientes. Además, estar en la llamada España vaciada no le supone un problema, «vendo a cualquier pueblo por pequeño que sea y el paquete llega en un máximo de 48 horas». Aunque para él otro de los grandes escaparates son las ferias de artesanía. En la región nunca falla en la Feria del queso de Trujillo, Ecuextre en Badajoz o la Feria del Toro de Olivenza, pero son muchas las citas a nivel nacional.

Allí encuentra a sus clientes más fieles, pero también nuevos que se dejan seducir por navajas únicas porque las manos de Raúl Casado hacen que cada una sea diferente. Mantiene aún la misma maquinaria de hace 30 años, pues la tecnología no tiene cabida en este taller, y el proceso de creación es artesanal en las 10 o 12 horas que trabaja cada día. «Puedo hacer unas 70 u 80 navajas al día trabajando de manera tradicional y siguiendo alrededor de 17 pasos», explica.

Lo primero de todo, el mango, con el estaje para sujetar la virola, que es el anillo entre la hoja y la madera; después se hace el corte donde queda embutida la hoja al cerrarla. Un trabajo laborioso que precede al más caluroso, pasar el metal a una fragua que se pone a 1.100 grados. «Hay que darle calor para que adquiera dureza y ya después se pasa al rebajo, afilado, pulido y el remate», concluye.

Así, Raúl repite de forma metódica esos 17 pasos para crear modelos que han cautivado, entre otros, al rey emérito, Juan Carlos I, por su afición a la actividad cinegética. Pero no es el único, también tiene un admirador más cercano, su hijo, aunque sabe ya que no seguirá sus pasos: «Mi cuchillería se llama CQ por los apellidos de mis hijos, porque yo pensaba que mi hijo se quedaría el negocio, pero él está estudiando ingeniería, le gusta y va muy bien; me ha ayudado alguna vez, pero yo veo que no disfruta y si tú no disfrutas con la artesanía, no vas a llegar a ningún puerto». Aunque, ironía de la vida, su hijo sí que es coleccionista de esas navajas que requieren de un buen temple y de un buen vaciado para mantener una tradición que Raúl Casado quiere sostener como forma de vida mientras pueda.