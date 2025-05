XXIII edición de los Cursos Internacionales de Verano 2022 de la UEx

REDACCIÓN Lunes, 6 de junio 2022, 12:24 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

Los Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura están concebidos como un foro del conocimiento en el que la participación, el debate y la reflexión de los universitarios, profesionales y público interesado posibilitan el intercambio de ideas en aras de una mayor riqueza intelectual. Sus contenidos pluridisciplinares permiten el análisis de temas de actualidad, de demanda social y de campos específicos del saber. Complementan así las disciplinas universitarias y fomentan la preparación cultural.

27 de junio Biodiversidad, servicios ecosistemáticos y cambio climático en España, América Latina y el Cariuba

Las intervenciones públicas se orientan a la resolución de problemas de regiones, ciudades o grupos sociales vinculados al cambio climático, cuestiones ambientales, acceso a la vivienda, servicios de transporte, bienes culturales o al fortalecimiento de redes sociales. Los policy-makers requieren información resumida y generalmente usan índices que resumen un gran espectro de información para determinar prioridades entre regiones, barrios o comunidades. Dentro de este marco, resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de evaluación de impacto del cambio climático, de medición los beneficios económicos de la biodiversidad y de los servicios eco-sistémicos, así como su relación con la mitigación y adaptación al cambio climático.

Más información sobre este curso.

27 de junio Diálogos Ibéricos. José Saramago: un minuto, un siglo

or tercer año consecutivo, en colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura, se organiza este curso que pretende reforzar las relaciones en materia de cooperación lingüística, literaria, cultural y académica que suponen una oportunidad de desarrollo en las regiones transfronterizas como Extremadura, así como en el ámbito Iberoamericano y otras áreas geográficas en las que el español y portugués son lenguas vehiculares y de comunicación.

En 2022 el curso se centrará en la figura de José Saramago con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del Premio Nobel portugués, que fue nombrado miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en 1998, ocupando el sillón Rembrandt.

Más información sobre este curso.

27 de junio Enseñar mediante vídeos

El vídeo es una herramienta clave para transmitir conocimiento. Y el profesorado actual puede realizar sus propias videocreaciones, optimizando el proceso de enseñanza/aprendizaje.

En este curso se introducirán de forma práctica herramientas y técnicas básicas para diseñar, grabar y montar vídeos docentes. Además, se proponen dos puntos de reflexión sobre:

El uso del lenguaje audiovisual aplicado a la docencia. Desde la adecuación de los diferentes planos y secuencias al elaborar los guiones, hasta el diseño de series docentes a partir del análisis del cine y las series televisivas.

Nuevas metodologías didácticas, como la clase invertida (flipped classroom), apoyadas en el material audiovisual y la ludificación.

Más información sobre este curso.

4 de julio Liderazo en la sociedad que viene

Determinar los nuevos parámetros del liderazgo y la calidad directiva en el siglo XXI tras las experiencias críticas recientes de la pandemia y la guerra.

Más información sobre este curso.

6 de julio Los Mundos de Carlos V. Humanismo, Educación y transmisión del conocimiento en Europa y Ameria

Curso anual en torno a la figura y época del emperador Carlos V con el objetivo de dar a conocer a un personaje y un periodo de la historia crucial en el que se tomaron decisiones y produjeron cambios fundamentales, el cual es necesario entender para conocer mejor la Europa en la que vivimos en la actualidad.

Analizando este periodo podemos discernir lo mucho que tenemos en común y cómo el siglo XVI fue un siglo de encuentros entre dos mundos con fronteras permeables, donde la circulación constante de intelectuales, académicos, artistas, mercaderes, reyes, nobles, soldados, exploradores y aventureros nos enriquecieron mutuamente. Un siglo en el que se crearon las primeras universidades en Iberoamérica, las cuales han sido fuente de transmisión de conocimiento hasta nuestros días, dejándonos un legado que es necesario conocer.

Es por lo tanto importante seguir analizando la figura de Carlos V y profundizar en su estudio con objeto de enriquecer nuestro conocimiento en torno a nuestro pasado y uno de los periodos más apasionantes, y quizá no tan conocido, de nuestra historia común.

En 2022 el curso tendrá como objetivo el análisis de la educación, la transmisión del conocimiento y el humanismo en Europa y América en la época de Carlos V y el periodo del Renacimiento.

Más información sobre este curso.

11 de julio Arias Montano: El Humanismo en una perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI

Lugar de celebración: Convento de San Francisco. Plaza Fuente Miranda, 14 (Fregenal de la Sierra).

Fecha: 11 al 13 de julio 2022

Directores: Sigfrido Vázquez Cienfuegos (UEx), Alberto Márquez Carrascal (IPP-CSIC), Francisco Carmelo Zapata Linares (UEx)

Más información sobre este curso.

13 de julio Jóvenes y Europa: pasado, presente y futuro dela construcción de un contienente en paz

El 15 de septiembre de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Unión, Ursula von der Leyen hizo pública la propuesta de la Comisión Europea para declarar el 2022 Año Europeo de la Juventud. Consejo y Parlamento Europeo alcanzaron el 6 de diciembre un acuerdo para dar seguimiento a la propuesta. La UE pretende así honrar los esfuerzos de la generación actual de las y los jóvenes en el continente por superar los reveses de la COVID-19.

La juventud ha sido sujeto de particular atención institucional en el espacio europeo de integración y cooperación desde la década de 1950. Desde entonces, la situación de las distintas generaciones de jóvenes en la UE ha evolucionado y se ha transformado de forma notable, pero persisten dos factores de especial importancia que justifican una atención singular a la población que transita en este periodo de la vida:

1º) la incorporación de la ciudadanía al pleno ejercicio de los derechos cívicos se produce en torno a la edad joven, y requiere un proceso gradual de acompañamiento explícito y adaptación de las instituciones a sus distintas realidades; y 2º) la brecha generacional entre jóvenes y el resto de la población perdura, y se ha incrementado de forma notable en las últimas décadas, especialmente en términos económicos, culturales y políticos.

(Este curso contará con intervenciones en español e inglés.

Más información sobre este curso.

13 de julio Salud Mental y Juventud: realidad, retos y buenas prácticas

Lugar de celebración: Convento de San Francisco. Plaza Fuente Miranda, 14. (Fregenal de la Sierra)

Fecha: 11 al 13 de julio 2022.

Directores: Sigfrido Vázquez Cienfuegos (UEx), Alberto Márquez Carrascal (IPP-CSIC), Francisco Carmelo Zapata Linares (UEx)

Más información sobre este curso.

13 de julio Enfoque de género en la reparación de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y su aplicación a las víctimas de la represión franquista

Objetivos:

1º) Crear un espacio de formación para el estudiantado español y extranjero sobre Memoria Democrática del caso español que profundice en la formación de los principios y valores sobre los que debe constituirse toda sociedad democrática, a la vez que sirva para complementar los contenidos curriculares de la formación universitaria.

2ª) Crear un foro de discusión, debate e intercambio de ideas entre personas expertas (nacionales e internacionales) en materia de reparación de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos.

3º) Analizar los posibles mecanismos de reparación integral de las mujeres víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, a partir de las experiencias de derecho comparado y de derecho internacional que han tratado de forma diferenciada y específica la reparación de la memoria democrática de las mujeres.

4º) Dar la máxima difusión a las investigaciones en materia de reparación de las mujeres víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista.

5º) Presentar los resultados del Proyecto de investigación «Perspectiva de género y mecanismos de reparación de las mujeres víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura en Extremadura: posibilidades a partir del derecho y de experiencias comparadas».

Más información sobre este curso.

18 de julio El futuro de las mujeres en el medio rural: desafíos y propuestas

Problemática de la mujer en el entorno rural en Extremadura: historia, actualidad y perspectivas

Reflexionar sobre la contribución de las mujeres en el sostenimiento del medio rural

Analizar los desafíos que deben enfrentar las mujeres que viven en el mundo rural

Poner en valor experiencias y vivencias de las mujeres en el desarrollo rural

Proponer acciones estratégicas para avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los entornos rurales

Lugar de celebración: Moraleja (Cáceres)

Fecha: Del 18 al 20 de julio de 2022

Directores: Juan García García yEva María Pérez López

Más información sobre este curso.

20 de julio El reto de trabajar juntos las relaciones UE-AL&C ante los grandes desafíos

Curso organizado junto con la Fundación EU-LAC, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Euroamérica. El curso pretende continuar con la línea de trabajo de la Fundación en materia de educación para el desarrollo planteando temáticas específicas dentro del marco de las relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe, y la Agenda 2030.

El objetivo de este curso es abordar los desafíos que se afrontan a nivel global en las relaciones UE-América Latina y el Caribe, contribuyendo desde la formación, la reflexión, el debate y la transferencia de conocimiento a un mayor estudio y mejora de la implementación de las estrategias que contribuyan a la construcción de sociedades pacíficas, solidarias e igualitarias, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El ODS 16 plantea que sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el respeto a la Democracia y al Estado de Derecho no es posible alcanzar el desarrollo sostenible, si bien se abordarán también otros ODS, como el 17, destinado a fomentar alianzas para lograr los restantes objetivos y, en particular, aquellos ODS que se vinculan a la situación actual de incertidumbre que está viviendo el mundo, y en particular Europa e Iberoamérica.

Más información sobre este curso.

27 de julio Elio Antonio de Nebrija: de Extremadura a América

Elio Antonio de Nebrija fue un humanista español que ocupó un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la primera Gramática castellana, publicada en 1492. Fue, además, historiador, pedagogo, gramático, traductor, exégeta, docente, catedrático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor (de obras propias y ajenas), cronista real, escritor y poeta.

Nebrija residió casi 20 años en Extremadura. Durante este período elaboró y desarrolló importantísimos trabajos en una época en la que esta región vivió un desarrollo cultural sin precedentes.

La conmemoración del «V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija» tiene la consideración de acontecimiento de excepcional interés público. Este aniversario pretende difundir la figura de Elio Antonio como concepto de humanista del Renacimiento, ofreciendo una visión global y una excelencia académica que suponga un ejemplo para las nuevas generaciones. En un año en el que se proyectan tantos congresos y simposios sobre Antonio de Nebrija, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste pretende, con la organización del Curso «Antonio de Nebrija: de Extremadura a América», ahondar en dos aspectos esenciales de su vida y de su obra:

1) la presencia del maestro de Lebrija en tierras extremeñas al servicio de D. Juan de Zúñiga, con un análisis de la obra científica y literaria que desarrolló durante esos veinte años (1483-1504);

2) la recepción de la obra de Nebrija en tierras americanas y su influencia en la confección de gramáticas, diccionarios, etc. de las lenguas de América.

Directores: César Chaparro Gómez y Juan Carlos Moreno Piñero.

Más información sobre este curso.

2 de septiembre Espacio, Economía y Sociedad de Extremadura

Objetivos:

- Conocimiento de los recursos naturales, económicos y profesionales de la Comunidad de Extremadura.

- Promoción de dinámicas intersectoriales que propicien el desarrollo de proyectos estratégicos.

- Fomento del emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios.

- Creación de equipos de investigación en el seno de la comunidad extremeña.

- Establecer foros de debate en todos los ámbitos del conocimiento.

- Dar a conocer las «Marcas Denominación de Origen Extremeñas».

- Fomento del espíritu crítico y de la pluralidad de pensamientos en el análisis de la realidad económica y social.

Más información sobre este curso.

5 de septiembre Emprendimiento en el medio rural extremeño. Retos y nuevas perspectivas

- Mostrar el emprendimiento como una oportunidad para realizar una carrera laboral.

- Analizar la situación que atraviesa el medio rural extremeño.

- Comprobar la situación del emprendimiento en las zonas rurales de Extremadura.

- Debatir sobre los nuevos retos para el emprendimiento y las nuevas perspectivas que se abren tras la situación de pandemia sobrevenida.

- Conocer la visión de todos los agentes económicos que participan en el proceso de emprender.

Más información sobre este curso.

5 de septiembre Introducción a los estudios budistas

El curso examina la naturaleza dinámica y plural del budismo desde una perspectiva interdisciplinar y no sectaria. Se explicarán distintos aspectos del budismo con especial atención a su filosofía, literatura, historia y prácticas contemplativas. El estudio académico de las tradiciones budistas se complementará con el aprendizaje de diversas técnicas de meditación aplicables tanto dentro como fuera del budismo.

El curso consta de veinte horas lectivas divididas en cuatro días, cinco clases diarias, dos por la mañana y tres por la tarde, impartidas por cinco profesores distintos. Las clases y sus profesores son: Introducción a la meditación budista (Ngagpa Ngawang Tenzin); Filosofía y ética budista para la paz (Abraham Vélez de Cea); El Budismo como forma de vida e interacción (Eusebio Medina García); Historia y desarrollo del budismo (Ricardo Guerrero Diáñez); Literatura budista de la India (Aleix Ruiz Falqués).

Objetivos:

1. Iniciar a los participantes en el conocimiento de los estudios budistas

2. Ayudar a los participantes a conocer la historia del budismo

3. Entender la idiosincrasia de las lenguas y de las literaturas budistas

4. Valorar la importancia del compromiso social del budismo

5. Iniciar a los participantes en diversas técnicas de meditación budista

Más información sobre este curso.

14 de septiembre Campus Emprendedor de Verano de la UEx

El objetivo de este ciclo de pre-aceleración de ideas es capacitar a los potenciales emprendedores de la comunidad universitaria de la UEx (fundamentalmente alumnos de grado, máster y doctorado e investigadores de la UEx), y de su entorno, para desarrollar proyectos empresariales basados en ideas que, con base en la ciencia y el conocimiento, respondan a los retos socioeconómicos de Extremadura. Se trata de un proceso de pre-aceleración que, mediante un itinerario formativo intensivo para emprendedores con poca experiencia, pero con ideas, permita validarlas, acelerar su desarrollo y, en definitiva, sentar las bases para la creación y/o consolidación de una empresa innovadora de base tecnológica (EiBT).

Nuestra intención es crear un espacio para impulsar el emprendimiento y el talento emprendedor en el seno de la UEX, contribuir a crear un clima favorable para la inversión privada que facilite el acceso a la financiación de nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica, con necesidades de financiación, en fases de arranque o semilla, y contribuir de manera rigurosa y profesional a la evaluación de proyectos innovadores y escalables.

Se trata de favorecer la generación de ideas empresariales en el entorno universitario así como su materialización en nuevas empresas, buscando transformar el conocimiento teórico de las aulas en proyectos reales, que favorezcan el desarrollo económico de la región.

Más información sobre este curso.

14 de septiembre Pintura de Paisaje en el contexto rural y ferroviario de Almorchón

Patrimonio histórico, cultural e histórico-artístico. Conceptos: Pintura, Paisaje, ferrocarril, turismo, patrimonio, mundo rural, agua.

Más información sobre este curso.

14 de septiembre Patrimonio e identidad territorial

El interés de los recursos patrimoniales ha crecido en los últimos años de manera exponencial.

La valoración cultural de los mismos, asociado a las estrategias de marketing y a su visibilidad en los programas de desarrollo territorial, ha acabado por convertir estos recursos en productos turísticos de un mercado global cada vez más competitivo. Asimismo, la perspectiva espacial de los recursos patrimoniales ha ido cambiando en los últimos tiempos, alcanzando una perspectiva más amplia e interdisciplinar. Por ello, en este curso se pretende mostrar, a través de algunos ejemplos de escala local, la importancia que tiene el patrimonio en la emergencia de los territorios rurales, como escenarios del desarrollo pero también de una sociedad local que interviene en el proceso como actores de ese proceso de desarrollo. De ahí que los paisajes patrimoniales, los itinerarios culturales, los espacios naturales protegidos,…, se conviertan en piezas clave de este proceso. De este modo, la identidad territorial y el patrimonio es el eje de un curso en el que se mostrarán ejemplos significativos de algunos territorios extremeños (Jerez de los Caballeros y Parque Nacional de Monfragüe) o la importancia de los programas de desarrollo rural como motores para la puesta en marcha de iniciativas y programas culturales.

Más información sobre este curso.

20 de septiembre Las tecnologías digitales (Internet of Things, Big Data, Machine Learning y Blockchain) como herramientas transformadoras

Internet de las cosas, Big data, open data, blockchain, machine learning, deep learning aplicados al desarrollo de nuevos modelos de negocio en agroganadería.

Objetivos:

La digitalización de un sector como el agroganadero plantea múltiples e interesantes retos que requieren de equipos humanos multidisciplinares para abordar satisfactoriamente la resolución de los mismos. Aspectos tales como el seguimiento del crecimiento de cultivos o animales, trazabilidad de los productos, identificación de la calidad de los productos, predicción de plagas u optimización del uso abonos y fertilizantes, entre otros, ofrecen oportunidades únicas para aprovechar las tecnologías existentes en beneficio del sector.

La identificación de los datos, su procesamiento y análisis utilizando tecnologías Big Data, Machine Learning o Deep Learning debe permitir afrontar con éxito los retos que la sociedad y los profesionales del sector demandan. Además, la utilización de tecnología como Blockchain permite el desarrollo de procesos de negocio que facilitan su seguridad y trazabilidad. Es objetivo de este curso pasa por la determinar del estado actual del desarrollo tecnológico en agrotecnología, la identificación de nuevos nichos de mercado, así como la formación en tecnología específica sobre Big data, Internet de las cosas, Blockchain y Machine Learning.

Más información sobre este curso.

Segundo Curso de Emprendimiento Cooperativo. La Economía Social como respuesta a la ODS

Ante el desafío global actual y la necesidad de lograr un progreso a nivel mundial, se adopta, en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (DS). Esta Agenda documenta los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), representando una guía para el desarrollo futuro de la economía y la sociedad. La componen 17 ODS, así como 169 metas que se supervisan y examinan bajo un conjunto de indicadores mundiales.

Más concretamente, la Agenda 2030 gira alrededor de cinco puntos principales que constituyen las áreas de importancia en los ODS: las personas, el planeta, la prosperidad, paz y asociación o alianzas. En cuanto a las personas se pretende poner fin a la pobreza y el hambre y velar porque los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable. La prosperidad busca vela.

Más información sobre este curso.