Wyoming agita las elecciones en Extremadura con un mensaje demoledor a Gallardo El presentador de 'El Intermedio' critica la estrategia del PSOE extremeño tras el aforamiento exprés de Gallardo

Irene Toribio Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

Las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre de 2025 marcarán un antes y un después en la política regional. Ciudadanos de toda la comunidad autónoma acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en un proceso que definirá el rumbo político de Extremadura para los próximos años. Los principales partidos políticos en Extremadura, las candidaturas a la Asamblea y los programas electorales serán protagonistas en esta jornada decisiva, mientras los medios y la opinión pública ya analizan encuestas y posibles escenarios de gobierno. Así ocurría este martes, cuando el presentador de 'El Intermedio' ironizaba de lo lindo sobre el candidato del PSOE extremeño.

Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre

El líder de los socialistas extremeños encabezará la lista del partido sin la celebración previa de primarias, una decisión que llega mientras se encuentra procesado y pendiente de juicio en la causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Este hecho ha provocado que Wyoming, conocido por su humor irónico y ácido, comentara la situación en su programa de La Sexta, lanzando un dardo que promete agitar la precampaña de los partidos.

«Gallardo está procesado en la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez, un caso que genera muchas dudas, pero que le llevará a sentarse en el banquillo», comienza anunciando Sandra Sabatés. «Al conocerse su imputación, el candidato aseguró que nunca se aforaría para evitar la investigación, pero en el último momento se aforó in extremis en la Asamblea Extremeña, para lo cual cinco diputados socialistas tuvieron que renunciar a sus actas», continúa la presentadora antes de dar paso a Wyoming.

«Bueno, y diréis, a lo mejor Gallardo no es la opción más adecuada. Qué poco sabéis de política, la verdad. Gallardo, ahí donde lo veis con esa cara de niño bueno prematuramente envejecido, es un auténtico killer», ironiza el presentador. «Y va por todas para desalojar a Guardiola. Y puede que lo consiga: ella es una, y Gallardo ya desalojó a cinco de golpe cuando entró en la Asamblea, aunque fueran de los suyos, pero eso da igual», añade.

🔴 Analizamos en qué condiciones llega el PSOE a las elecciones en Extremadura: con un candidato investigado que se aforó in extremis después de asegurar que no lo haría. #elintermedio pic.twitter.com/51vSjd6RCt — El Intermedio (@El_Intermedio) October 28, 2025

Su compañera da paso al vídeo en el que Gallardo comparece en rueda de prensa: «Pese al enorme revuelo generado por su nombramiento, que deberá ser ratificado mañana y que implica que los socialistas ni siquiera celebrarán primarias, Gallardo ha comparecido en rueda de prensa, donde se mostró confiado en poder batir a María Guardiola con este llamativo argumento», adelanta Sabatés.

Gallardo declaró: «Se trata de que el Partido Socialista presente al mejor equipo, y estoy convencido de que lo vamos a hacer porque tenemos el mejor banquillo».

Es entonces cuando llega el dardo de Wyoming: «Esto, compañeros… estaba aquí anotando, ¿qué ha dicho Gallardo que tienen los socialistas? ¿El mejor banquillo lo dice un tipo que está imputado? ¿No había otra palabra? Pues creo que solo podemos añadir una cosa: BRA-VO».