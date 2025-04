«El Womad, una feria de pueblo»

Con ustedes, Francisco Esteban Núñez López, alias Paco Lobo (Olivenza, 1956), referente de la movida cacereña de los 80. Fue el primer manager de Extremadura ... con su hermano Manolo, fallecido hace cinco años. En 2021, coordinó con el profesor Alfonso Pinilla el libro 'La movida cacereña'. Paco es hoy un jubilado con inquietudes que ha abierto una tienda nostálgica y moderna.

–El Lobo es abuelo.

–Me siento un poco raro. Te haces mayor. Tengo dos hijas, de 30 y 38 años. Viven en Olivenza. La mayor, Andrea, es profesora de yoga y su hija, mi nieta, Layla... El nombre es por la canción de Eric Clapton. El tiempo pasa muy deprisa. Ahora miro más el reloj y la cuenta corriente. Es un poco cruel.

–Con lo que ha sido usted.

–En los tiempos de la Movida, acabábamos en el pub Rita a las cinco de la mañana y, sin dormir, nos íbamos a Madrid. Grabábamos en un estudio, dormíamos en el suelo con una manta y regresábamos a Cáceres.

–¿Eso de Lobo?

–Porque me gustaba la noche, ser un lobo solitario. Juan Carlos, de los Coup de Soup, fue el primero que me llamó Lobo, allá por el 86. Al principio, me molestaba, pero acabé montando Lobo Records, la primera discográfica extremeña, o esta tienda: Lobo House.

–Trajeron a Sabina, Estopa, Fito, Extremoduro... ¿Pelotazos?

–Eso creíamos cuando trajimos a Sabina, pero cobraba 12 millones de pesetas, metimos a 6.000 personas en el Hípico y no ganamos nada. Con La Oreja de Van Gogh fue distinto. A pesar de que nos hicieron una campaña en contra diciendo que eran de ETA, vendimos 15.000 entradas. No tenían nada que ver con ETA, lo único es que uno del grupo era hijo del dirigente del PSOE Txiki Benegas. Además de los conciertos, hicimos cosas muy interesantes con el consejero Paco Muñoz y con Marce Solís, director del Cedrama, como Maquinarte (arte y cultura electrónica). Con Víctor Vehemencia y Yiyo, del Belle Époque, hoy Belle Artes, montamos Mosquito Espectáculos.

–¿La movida hoy?

–La gente de la noche es más violenta, influenciada por videojuegos y películas. Hay una estética femenina muy sexualizada y la masculina es muy hortera, con chándal y collares. Antes quedabas en los bares, ahora todo es a través del móvil. Viven en lo irreal, en lo virtual. Las parejas no hablan, ven las pantallas de sus teléfonos. Los nuevos molinos de Don Quijote son Amazon, Instagram, TikTok. No se puede salir. Hay un rollo violento. Lo notas con lo de Pedro Sánchez. Chavales de encefalograma plano usan la violencia como diversión, el rollo ese de perrea, perrea. Todo muy grupal. Hace un año que no salgo.

–¿No salva nada?

–Cáceres es una ciudad privilegiada por contar con festivales con un buen formato como el Irish Flead, el de Blues, el de Amex, etcétera.

–¿Y el Womad?

–Había que cortar con el Womad o buscar algo alternativo. El primer Womad lo trajo Pepe Higuero con Jaime Naranjo como consejero de Cultura y venían Saif Keita, etcétera. Ahora meten 60.000 personas, es dinero para bares y multitiendas, pero de la mesa de sonido para atrás, hacen botellón y hablan de fútbol, no se sabe quién toca. No se ha visto nunca una memoria económica del Womad. Se ha convertido en una romería, es una feria de pueblo, no tiene sentido. A lo mejor con más talleres, con un sitio alternativo para el botellón.

–Su tienda, su refugio, su movida...

–Viene mucho artista, me dejan sus obras en depósito. Ben Tocha, Camilo Guevara, Gene... Es la manera de conocer gente joven con ideas, propuestas y vida. Y así, con la tienda y entre Cáceres y Olivenza, me muevo.