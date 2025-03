«Lo de Will Smith ha servido para hacer visible la calvicie femenina»

Laura Alcázar Sábado, 2 de abril 2022, 07:54 | Actualizado 09:42h. Comenta Compartir

La desmesurada reacción de Will Smith en la ceremonia de los Oscar propinándole una bofetada al presentador de la gala, Chris Rock, por un chiste de dudoso gusto sobre la calvicie que sufre su esposa, la también actriz Jada Pinkett-Smith, ha removido conciencias sobre la pérdida de cabello en las mujeres. La artista padece alopecia areata, una enfermedad autoinmunitaria que se manifiesta con la caída del pelo en pequeñas zonas del cuero cabelludo.

Esta pérdida de pelo que, en algunas mujeres la puede desencadenar desde un trastorno emocional a una situación estresante, según los especialistas médicos, no guarda relación con la caída de cabello que provocan las sesiones de quimioterapia a las que se someten las enfermas de cáncer. En estos casos, se trata de una pérdida temporal –pero no por ello menos traumática– y el cabello suele acabar creciendo meses después de finalizar el tratamiento.

«Cualquier tipo de alopecia femenina supone el mismo proceso de duelo emocional para las que lo padecemos», afirma Conchi Botillo, de la Asociación Alopecia Madrid, un colectivo que presta apoyo a las mujeres sin pelo y del que forman parte extremeñas como Cristina Fernández Timón.

La alopecia de esta joven es distinta a la de la actriz estadounidense. Es androgénica, un tipo con un patrón más parecido a la calvicie masculina que en su caso ha sido progresiva y la sufre desde que era adolescente. «Me acuerdo de cortarme el pelo porque me clareaba mucho con 14 años», cuenta esta mujer de 36 años natural de Villanueva de la Vera y residente en Madrid.

La cacereña, que ha vivido un duro proceso de aceptación personal hasta asumir una alopecia causada por factores hormonales y genéticos, cree que el gesto violento de Will Smith no fue la mejor forma de arreglar el desafortunado comentario sobre su mujer, sin embargo, está convencida de que ha servido para dar visibilidad a esta enfermedad.

«Algunos dicen que estaba guionizado, pero el mejor guion hubiese sido que Jada saliera a entregar un premio», apunta. «En cualquier caso, nos viene muy bien a mí y a mujeres como yo, aunque haya tenido que ser por una broma de mal gusto, pero sobre todo a aquellas que no se atreven a salir de casa», opina la joven, consciente de que la calvicie femenina sigue sin verse normal socialmente. «Aunque tampoco me parece bien que se rían de un hombre calvo», advierte.

Fernández, que se licenció en Comunicación Audiovisual en Badajoz y trabaja en el departamento de prensa de una importante firma aseguradora, relata a HOY su experiencia personal hasta «salir del armario de la calvicie», como ella misma reconoce dos años después de dar el paso. «Empecé de adolescente perdiendo pelo, tenía varias papeletas: hormonales, problemas de anemia y factores hereditarios, porque una de mis bisabuelas se quedó calva. Al ver que no mejoraba probé distintas cosas, como tratamientos tópicos y vitaminas, pero era bastante complicado frenarlo», explica por teléfono en un receso laboral.

«En la pandemia me dije: es el momento de salir del armario y mostrarme al mundo tal como soy»

Lo que más la desgastó emocionalmente fue, según cuenta, la errónea decisión que tomó con 27 años de colocarse unas prótesis de pelo cosidas a su propio cabello. Un sistema económicamente costoso que además tenía que retocarse de forma periódica y que se le estropeaba con facilidad. «Además de estar hipotecada, no quería ir a la playa, que me encanta, para que no se me mojara el pelo, así que en el 2019 decidí ponerme la peluca normal».

Pero el pelo artificial le generó una «falsa autoestima» cuando comprobaba que la raíz del problema no desaparecía. «En la calle empiezas a notar que gustas, pero en casa te das cuenta de que no eres la que hay en el espejo cuando te quitas la peluca».

La entrada primero en la Asociación Alopecia Madrid en el verano de 2019 y el confinamiento después, marcaron un punto de inflexión en su vida. «Cuando llegó la pandemia me dije: es el momento de salir del armario de la calvicie y mostrarme al mundo tal como soy», revela.

«La primera vez cuesta verte así y te recomiendan no enfrentarte sola a ese momento, a mí me costó verme en el espejo, pero no he vuelto a usar una peluca, ni en bodas ni nada, solo turbantes, pañuelos y gorros». Sobre esta elección, insiste en que ninguna chica debe sentirse presionada para usar o no peluca o pañuelo. «Debe ser una decisión propia, pero para eso debes aceptarte como eres».

Su camino no ha estado sembrado de rosas como proyecta hoy la alegre cuenta de Instagram en la que cuelga videos y 'tik-toks' con tutoriales de maquillaje y fotos luciendo coloridos y favorecedores gorros en su cabeza rapada. La joven ha peregrinado por decenas consultas de psicólogos y especialistas hasta superar sus inseguridades, por lo que recomienda a otras mujeres que pidan ayuda profesional.

Psicólogos

«Cuando ya te afecta en tu día a día hay que acudir a profesionales de la salud mental que te ayudan a confiar en ti y a ganar autoestima para superar el proceso. Yo he ido a psicólogos, psiquiatras y también a sesiones de empoderamiento femenino, porque cuando la gente te dice que pareces un chico llegas a tener crisis de identidad. Y he estado con tratamiento antidepresivo porque afecta a tu estima cómo te mira la gente», reconoce.

El dermatólogo Mario León, de la clínica emeritense Doctores Mario León, apunta que las alopecias más frecuentes en mujeres son la androgénica y la areata, además del efluvio telógeno crónico; esta última, indica, es la que más «desazón» produce en la mujer por la rápida caída de cabello en un corto periodo de tiempo.

León resalta los avances médicos en los tratamientos capilares femeninos y recomienda acompañarlos de apoyo psiquiátrico o psicológico en casos muy excepcionales, como pueden ser los originados por situaciones de estrés. «Hay muchas mujeres que sufren pérdidas de cabello, pero afortunadamente hoy podemos mejorar su situación», afirma.

Comenta Reporta un error