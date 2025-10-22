Vuelve el vuelo nupcial de las hormigas voladoras a Extremadura

Judith Rueda Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Como es costumbre tras las primeras lluvias de otoño, han aparecido las hormigas voladoras en patios de hogares y jardines para continuar con su tradicional «vuelo nupcial», o lo que es lo mismo, su ritual de apareamiento.

Este 'vuelo nupcial' produce cierta discusión entre la comunidad científica, debido a que no se sabe muy bien cuál es la clave biológica para que todos los hormigueros sincronicen. Una de las teorías más aceptadas es que se debe al clima cálido tras los primeros días de lluvia. Este clima sumado a que las lluvias ablandan el suelo y a la falta humedad en el aire, permite a los insectos volar con mayor comodidad. Sin embargo las alas de las hormigas no son algo que se pueda observar en otro momento, tal como lo explicaba el biólogo Jose María Corrales. «Lo verdaderamente curioso del proceso es que ese mismo día que las hormigas salen al exterior es cuando le aparecen las alas».

Las hormigas se organizan de la misma manera que sucede con las avispas, pues ambas son especies de insectos sociales. Así se dividen en tres grupos dentro de los hormigueros: la reina, la única hembra fértil, es la que se encarga de producir huevos para la supervivencia de hormiguero; las obreras, cuyo trabajos es el mantenimieto del mismo; y los 'zánganos', cuyo único propósito es fecundar a la reina para así producir huevos.

Lo más curioso de esto es que, como la única función de estos 'zánganos' es el apareamiento, no tienen tanta esperanza de vida como las reinas, así lo cometa Corrales «En el momento que se aparean, la reina cae al suelo en busca de un lugar donde dejar los huevos y el macho muere, de manera que hay hormigas reina que pueden vivir hasta diecisiete años y los machos solo viven uno. Casualmente, el único día que las hormigas utilizan sus alas, es el último día de vida de los 'zánganos«

Esta forma de reproducción no solo se realiza con 'zánganos' de un mismo hormiguero, en ocasiones las hembras se aparean con los de otros. «Los machos vuelan alrededor de la hembra y de vez en cuando se cruza una reina de un hormiguero con machos de otro; eso lo ideal para que se produzca el cruzamiento y no sean todos descendientes de la misma colonia» comentaba el profesor de la Universidad de Extremadura

Aunque pueda resultar desagradable o molesto, este comportamiento de las hormigas es un proceso natural y necesario para su supervivencia. También hay que recordar que las hormigas cumplen un papel fundamental en el ecosistema, encargándose de los desechos de materia orgánica y reintegrándolos en el suelo.

Temas

Extremadura