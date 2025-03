Así han vuelto a su antiguo trabajo cuatro cargos políticos extremeños

Durante las últimas semanas, cientos de extremeños han tomado posesión en sus nuevas responsabilidades políticas. Eso les ha obligado a abandonar en algunos casos los puestos de trabajo que desempeñaban.

Pero hay otros que han emprendido el camino contrario. Tras una o varias legislaturas, ahora deben regresar a los puestos de trabajo que ocupaban antes de entrar en política, o buscar un trabajo completamente nuevo.

Es el caso de Francisco Martínez, exalcalde de Fuentes de León. Tras dos legislaturas ha regresado a la ITV de Zafra, una función para la que ha tenido que reciclarse puesto que los cambios técnicos en los vehículos son constantes.

Javier Monroy no ha sido alcalde sino concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz. Hasta ahora ocupaba un puesto de confianza como coordinador de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, pero la marcha de la consejera Begoña García Bernal ha conllevado su salida y ahora vuelve a la Policía Local de Badajoz, donde tiene plaza.

Parecida es la situación de Pedro Fernández Holguín, que ha sido concejal de Policía Local en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. En ese tiempo, ha tenido la responsabilidad de dirigir el cuerpo policial al que pertenece y ahora deja su responsabilidad política para convertirse de nuevo en agente.

Ricardo Rodrigo, exalcalde de Torrejoncillo, sale del Ayuntamiento para incorporarse a la empresa informática de la que procede. Su reto es ponerse al día en una especialidad que no para de evolucionar.

Ampliar Francisco Martínez, en el centro, en una reunión en Mérida. HOY

Francisco Martínez Exalcalde de Fuentes de León «Regreso a mi puesto de trabajo con naturalidad»

Francisco de Asís Martínez Fermoselle ha vuelto a tener contacto con los neumáticos, con las luces de los coches, con el trasiego diario de la ITV de Zafra. Allí ha vuelto, a su puesto de trabajo como mecánico inspector, el 19 de junio tras ser alcalde durante ocho años de su pueblo, Fuentes de León (2.238 habitantes, comarca de Tentudía) y no poder revalidar ser regidor tras las elecciones del 28 de mayo.

A sus 49 años, laboral fijo de la ITV segedana desde 1999, Paco Martínez asegura que su reingreso ha sido fácil en un sentido. «Los que tenemos como trabajo un empleo público siempre vamos a tener, creo, menos complicado, el regreso a ese trabajo después de haber sido cargo político que los que vuelven a una empresa privada», confiesa. Sin embargo, reconoce, en otro aspecto, que tras ocho años alejado de su labor inspectora de vehículos ha debido actualizar conocimientos a marchas forzadas porque en el tiempo que ha sido alcalde la normativa ha cambiado.

Concejal de su pueblo en la oposición durante cuatro años, ganó las elecciones, con la candidatura del PSOE, en 2015 y revalidó el triunfo electoral en 2019 para estar al frente del ayuntamiento de uno de los pueblos con el entorno más bonito del sur de la provincia de Badajoz. Un municipio eminentemente turístico y ganadero.

Al principio intentó compatibilizar el bastón de mando de Fuentes de León con el trabajo en la ITV de Zafra. «Pero era imposible, me di cuenta a las pocas semanas aunque me intención era compatibilizar la Alcaldía con mi trabajo habitual».

Le resultó imposible, afina, no solo porque entre Zafra y Fuentes de León hay una cierta distancia, 58 kilómetros, sino «porque en mi pueblo había trabajo por hacer y necesitaba echar todas las horas en el Ayuntamiento. Así que me tuve que pedir excedencia en la ITV para trabajar en exclusiva para el Ayuntamiento», explica a este diario.

Confiesa que su última legislatura, con la pandemia de por medio, le ha marcado mucho como alcalde de Fuentes de León. Pero también reivindica que justo en los últimos cuatro años se han puesto en marcha proyectos al frente del Gobierno local que ha encabezado que le han llenado de satisfacción. Algunos, como el centro de conocimiento vinculado a las majestuosas cuevas que son visitables, están a punto de abrirse.

«Ha sido un trabajo duro, con proyectos para aprovechar todos los valores del pueblo y mejorar la vida de sus ciudadanos. Por eso quería seguir al frente del Ayuntamiento, pero los resultados electorales dijeron que hubiera cambio», indica. En las elecciones de mayo, la lista del PP (Ana Fernández al frente) ganó con 816 votos y la que encabezó Francisco de Asís Martínez obtuvo 694.

«Sigo manteniendo el compromiso con mi pueblo. Sigo como portavoz de la oposición. Y así voy a seguir. La diferencia es que ahora vuelvo a trabajar a mi puesto de trabajo habitual, y lo hago con naturalidad», relata.

Francisco Martínez entiende tanto a los que acceden a las alcaldías y mantienen su puesto de trabajo habitual como a los que piden excedencia y se centran exclusivamente en ser regidores. «Cada uno sabe cómo se puede compatibilizar y, si no es posible, hay que elegir para ofrecer lo mejor de uno mismo», concluye.

Ampliar Fernández días después de volver a su puesto en la Policía.

Pedro Fernández Holguín Exconcejal en Badajoz De organizar y potenciar la cultura, a volver a velar por la seguridad

Pedro Fernández Holguín fue la gran sorpresa de la candidatura del PSOE en las elecciones municipales del 2019. Se trata de un agente de la Policía Local que entonces tenía 34 años y al que no se conocía ninguna adscripción política. De hecho, figuraba como independiente y así siguió a lo largo de la legislatura al frente de Seguridad Ciudadana o Cultura y Diversidad, además de ser el portavoz municipal.

Como él mismo ha explicado en varias ocasiones, cuando empezaba a conocer el funcionamiento de la administración llegó la pandemia y lo cambió todo. En esas semanas cobró bastante protagonismo por su presencia en la calle para entregar material, junto con la alcaldesa y otros miembros del gobierno, o por su labor de coordinación de los portavoces de los distintos grupos para informarles de las decisiones que se iban tomando en función de las necesidades.

A partir de ahí cobró más peso su actividad como concejal de Cultura, organizando conciertos y festivales o promoviendo distintas iniciativas en la calle para ayudar a reactivar la hostelería y el comercio.

Aunque no todo han sido alegrías en sus cuatro años en la política, al ser el blanco de las críticas y reivindicaciones de sus compañeros policías por entender que estaban abandonados por el gobierno municipal, hasta que se llegó a un acuerdo. Tras el 28-M, al quedarse el PSOE sin la alcaldía y él sin la liberación que ostentaba, volvió a su plaza en la plantilla policial, de la que estaba en excedencia. Sobre cómo ha sido esa vuelta, Fernández señalaba a HOY que se ha sentido cómodo y que «recuperó sensaciones de 2019» para realizar las primeras intervenciones en la calle.

De su paso por el Ayuntamiento asegura que ha sido una «universidad de la vida». Una experiencia que le ha enriquecido mucho y que le va a servir como policía para tener más empatía con la gente y a la hora de resolver los problemas, añadiendo que todo se lo debe a Raquel Medina por la confianza que depositó en él en su día.

Por último, afirma que por ahora es un punto y final en la política, «aunque nunca se puede decir nunca». Más claro tiene su deseo de formar una familia y que no va a pasar el resto de su vida laboral como policía local, porque no le gusta estar siempre en el mismo sitio y tiene otros «proyectos e ilusiones».

No solo quiere recuperar el tiempo perdido en su empresa, también con sus aficiones, que antes de ser alcalde pescaba y montaba en bicicleta, algo que no ha practicado en estos cuatro años.

También aprovechará para pasar más tiempo con su familia. «Cuando me fui al Ayuntamiento tenía una niña pequeña en casa y ahora que he vuelto tengo una adolescente», exclama.

Ampliar Javier Monroy, en su puesto de la Jefatura de Policía Local de Badajoz.

Javier Monroy Exconcejal en Badajoz «Es una garantía tener un trabajo al que volver»

«En el grupo socialista del Ayuntamiento de Badajoz siempre hemos tenido muy en cuenta que todos tuviéramos un trabajo y no tener que depender del día de mañana». Reconoce que esa idea excluye a muchos ciudadanos de la vida pública, pero también asegura que «cuando uno tiene que dejar la política, tiene garantía de que vuelve a su trabajo».

Es la opinión de Javier Monroy, que ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento pacense durante cuatro años y coordinador de la Academia de Seguridad Pública durante ocho.

Su idea era continuar siendo edil.De hecho, fue en el número tres de la lista de RicardoCabezas y tomó su acta de concejal tras el 28-M. Pero tuvo que renunciar solo unos días después.

En los últimos años ha trabajado como coordinador de la Academia Pública de Seguridad, un cargo de confianza de la ex consejera Begoña García Bernal. Mientras ella dirigía la consejería, pudo compatibilizar ese cargo con el Ayuntamiento. Pero García Bernal renunció para ser cabeza de lista alCongreso. Y con ella cesaron todas las personas nombradas por ella para puestos de trabajo eventuales en las consejerías de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Entre ellos, Monroy.

Con ese cese desapareció la excedencia de servicios especiales que Javier Monroy tenía en la Policía Local de Badajoz, a cuya plaza ha vuelto. La ley orgánica de régimen general electoral impide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejercer un cargo político como el de concejal.

Así que, desde el 20 de junio, está dedicado a las tareas de EducaciónVial. Junto a otros dos compañeros es el encargado de atender las visitas de los escolares, impartirles una charla y guiar prácticas en el circuito habilitado en la jefatura.

Ya estuvo en la Academia de Seguridad, en otro cargo de confianza, entre 2005 y 2011. Desde ese último año hasta 2015 volvió a ser agente. Y, antes de ser concejal, decidió solicitar su pase a segunda actividad. Entonces ya tenía los 55 años cumplidos y los 25 años de servicio firmados. Solicitó esa consideración en 2019, que implica centrarse en labores administrativas, para cuando volviera a su puesto.

Así, ahora está centrado en la educación vial. Admite que en este departamento tiene menos acceso a información delicada que en otros de la Policía Local, pero desvincula su actual destino a que sea del PSOE y el PPtenga mayoría absoluta en el Ayuntamiento pacense y lo relaciona con el hecho de que él coordinó la formación sobre educación vial en la Academia de Seguridad en 2004.

«Se aprenden muchas cosas.Sobre todo, a conocer a la gente. He estado muchos años viendo de todo en la calle como policía y en la política también se ve cómo es cada uno. Lo que dicen algunos políticos no tiene nada que ver con lo que hacen. Hay gente que se dedica a salir de las situaciones de confrontación recurriendo a la mentira», afirma.

En la Academia de Seguridad también ha aprendido. «He tratado con muchísima gente: alcaldes, concejales, secretarios de ayuntamientos, jefes de policía y compañeros. Es un trato muy diverso y se aprende muchísimo. No es solo el trabajo que se desarrolla, sino también el trato con el resto.Es totalmente distinto del trabajo de policía a pie de calle, en la academia he hecho gestión y planificación».

Reconoce que le hubiera gustado seguir de concejal. «Aun perdiendo, la idea era seguir». Pero también vuelve a su trabajo con gusto. «Desde el principio sé que mi puesto de trabajo en la Academia no es eterno. Sabía que me iba para volver». Alejándose de la primera línea de la política «gana, sobre todo, tranquilidad».

Ampliar Ricardo Rodrigo.

Ricardo Rodrigo Exalcalde de Torrejoncillo «Me hubiese gustado seguir en política»

De Juventudes Socialistas fue concejal por su partido, Ricardo Rodrigo ha pasado buena parte de su vida vinculado a la política. Los últimos cuatro años los ha vivido como alcalde de Torrejoncillo (Cáceres). «Ha sido una época bonita y apasionante, de estar en primera línea», cuenta el ex alcalde. Para Rodrigo los últimos cuatro años han sido muy duros por lo complicado de la legislatura que se ha visto afectada por la pandemia.

Antes de tomar el bastón de mando del Ayuntamiento de su pueblo, Rodrigo se dedicaba a la informática en la empresa Viewnext, donde programaba páginas web para empresas como Orange o lo que hace unos años fue Caja Extremadura.

Después de haber cambiado la modalidad de trabajo del Consistorio, potenciar el sector artesano de la localidad y la cultura o dejar preparada la licitación para que coloquen césped artificial en el campo de fútbol, que está con tierra, Ricardo ha retomado su trabajo en la empresa informática, donde tiene un puesto indefinido. «La vuelta al trabajo la llevo bien. Me hubiese gustado seguir, si no no me habría presentado a las elecciones», afirma.

El que ha sido alcalde hasta hace poco más de un mes, no se acostumbra aún a no tener nada que hacer a partir de las tres de la tarde, cuando cierra el portátil porque termina su jornada laboral. «No me acostumbro a no tener nada por las tardes, hemos tenido una carga de trabajo intensa, hemos participado en todos los eventos y actividades. Si no te quemas en política municipal, algo estás haciendo mal».

Su día a día ha cambiado en el último mes, ahora trabaja desde casa, algo que le posibilita llevar a su hija de 10 años a los campamentos de verano o pasar la tarde con la familia en la piscina.

Lo que más echa de menos de su etapa como alcalde es no poder seguir trabajando por sus pueblos, Torrejoncillo tiene una pedanía, Valdencín. «La gente estaba muy ilusionada en seguir haciendo cosas por el pueblo, pero en las elecciones pasadas no se ha votado la gestión».

Además, estar al frente de este cargo público le ha dado la oportunidad de conocer mejor a los trabajadores y vecinos, algo que ha sido de las cosas más gratificantes con las que se queda.

En los próximos cuatro años su intención es seguir vinculado a la política. «En el pueblo hay que seguir echando una mano, aunque no formemos parte del Equipo de Gobierno se puede hacer política de muchas maneras, formar parte de asociaciones es una de ellas».

Más allá de su labor política, en los próximos años el informático quiere crecer profesionalmente y recuperar el tiempo perdido en lo profesional para no estancarse con respecto a sus compañeros.

«Mi intención es ponerme las pilas y empezar a mejorar, hay compañeros que con menos experiencia que yo han ascendido en este tiempo, así que toca trabajar duro», explica.

No solo quiere recuperar el tiempo perdido en su empresa, también con sus aficiones, que antes de ser alcalde pescaba y montaba en bicicleta, algo que no ha practicado en estos cuatro años.

También aprovechará para pasar más tiempo con su familia. «Cuando me fui al Ayuntamiento tenía una niña pequeña en casa y ahora que he vuelto tengo una adolescente», exclama.

