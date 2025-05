La vuelta a España en ocho millones de pasos

Soledad Gómez Domingo, 4 de septiembre 2022, 21:10 Comenta Compartir

Suenan algunos cencerros a lo lejos y las primeras luces del día se cuelan por una rendija. Ese es el despertador que Manuel Calderón utiliza para levantarse a diario. Abre la cremallera de su tienda de campaña y le da los buenos días un valle lleno de montañas vertiginosas, rodeadas de pinos y el aire más puro que jamás haya respirado. Se calza sus botas y comienza una nueva jornada de caminata con la que ya van 120. Hoy hace justo cuatro meses que este villanovense salió de su casa en Magacela (Badajoz, 526 habitantes) para dar la vuelta a España a pie, acumulando ya cerca de 3.000 kilómetros.

La palabra rutina ha sido decisiva en la planificación de este viaje. Manuel es interiorista de profesión, aunque ha pasado por varias etapas laborales, siempre relacionadas con tareas creativas. Sin embargo, un día empezó a agobiarse pensando que dependiendo de los ingresos y del tiempo libre que tengas así vives, siendo un esclavo de la sociedad. «Ese día dije hasta aquí he llegado y no me voy a poner más metas hasta jubilarme, que no me queda nada porque tengo 59 años, pero para mí ese nada era mucho». Fue ahí cuando decidió acabar con esa vida y emprender un nuevo capítulo desde cero. Para ello necesitaba hacer algo que rompiera con todo y de paso aprovechar sus aficiones, como son la aventura, el montañismo, la fotografía y escribir. «Este proyecto aunaba todo en uno para desarrollar mis pasiones creativas y también para demostrarme a mí mismo y a la gente lo que puedo hacer», confiesa.

Manuel reconoce que esta vuelta a España caminando es consecuencia directa del confinamiento «y un trámite para encontrar mi propio camino, dejando atrás mi pasado». Por eso, ahora solo camina hacia adelante.

Itinerario

Comenzó por el Camino Mozárabe y la Vía de la Plata para continuar por Sanabrés, Finisterre, Muxía, Ferrol, Caminho do Mar y Camino del Norte. En estos momentos hace varias semanas que está recorriendo el GR11 que cruza el Pirineo desde Irún hasta el Cabo de Creus, en Gerona, y la semana pasada comensó su bajada hacia el sur. Los desniveles son «muy bestias, ya que sales de valles a 1.200 metros y tienes que subir picos que superan los 3.000». Por eso, y aunque su media diaria es de 25 kilómetros, cada jornada es diferente. También influye la climatología, como cuando alguna tormenta lo sorprende dentro de su tienda en mitad de la noche. Pero, lejos de asustarse, él lo vive como una nueva aventura. Asegura no haber pasado miedo «porque yo me pongo los tapones para dormir y así no escucho ningún ruido raro, y si viene un oso o un lobo que me coma pronto», cuenta entre risas.

Todavía le quedan varios meses para completar su recorrido de 5.200 kilómetros en 250 etapas y precisamente ahora es cuando se encuentra en lo más complicado del recorrido, por la senda pirenaica. Esto le obliga a administre bien sus fuerzas, al igual que su presupuesto, que se esta gastando más rápido de lo esperado. Al principio, gastaba hasta 50 euros diarios «mientras que ahora hay días que los hago con dos o tres euros o ninguno».

Su aventura no cuenta con ningún patrocinio o financiación «porque no quise buscar nada ante la duda de si podría o no conseguirlo». Tan solo dispone de una cámara para grabar la experiencia que le proporcionó el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Manuel está ahora abierto a quien quiera sumarse a su aventura con alguna colaboración. Mientras, para ahorrar, en San Sebastián compró una tienda de campaña y ahora solo duerme en albergues cada tres o cuatro días y come muchos bocadillos. Pero, al contrario de ser un inconveniente «me está gustando mucho más que antes porque dormir en la naturaleza te da una libertad que no esperaba».

Tanto los pies, que ya han consumido varios pares de zapatillas, y la espalda, sobre la que carga unos 15 kilos de peso, ya se han acostumbrado a esta travesía. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Aunque comenzó con las zapatillas con las que llevaba meses entrenando, no lo había hecho con el peso de la mochila, por lo que la pisada era otra. Eso hizo que llegando a Salamanca tuviera ampollas «hasta en el cielo de la boca, pero menos mal que me atendió una podóloga que asiste a peregrinos y descansé un poco, porque si no me habría vuelto a casa», confiesa. Por todo ello, queda demostrado que, próximo a cumplir los 60 años, este villanovense cuenta con unas facultades físicas increíbles que él mismo reconoce. «El cuerpo es como una dinamo, que mientras más lo cargas, más aguanta», asegura.

Tanto lo malo y, sobre todo, lo bueno, lo plasma a diario en sus redes sociales y en su página manuelcalderon.es. Pero también en un cuaderno en el que anota sus vivencias del camino –«Sentado en una roca, donde me pille, me pongo a escribir desde las entrañas»–. A la vuelta, tiene previsto escribir un libro, hacer un documental y una exposición de fotos para compartir un proyecto que lo está marcando de por vida y en el que se ha dado cuenta «de que hay gente maravillosa por ahí, que es con lo que me voy a quedar». Pero aún le queda llegar a Andorra para iniciar el GR 7 que lo lleve a la otra punta de la península, a Tarifa. Después, seguirá por la Vía Augusta y la Vía de la Plata hasta regresar a casa. Entonces, no será el Manuel Calderón de antes, «ese habrá muerto, seré una persona nueva», concluye.

