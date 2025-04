Vuelta a clase para aprender a cuidar

Ana B. Hernández Domingo, 3 de diciembre 2023, 21:03 Comenta Compartir

«Cuando te dan el diagnóstico, solo sientes miedo. Porque no conoces la enfermedad, aunque hayas oído muchas veces su nombre. Porque no sabes cómo abordarla, cómo cuidar a quien la padece».

Juan Manuel Martínez es enfermero y, aun así, ese miedo se le metió en el cuerpo cuando supo que sus padres no podrían ya valerse por sí solos. «He sido hijo cuidador durante más de una década y no a tiempo completo; de hecho, eso lo ha asumido mi hermana, quien a sus 35 años rompe con su vida y se convierte en cuidadora».

Su experiencia, la de ambos, animó primero a Juan Manuel a escribir un libro. Después, a crear una asociación y ahora a enseñar a otros cuidadores a cuidar. «Porque he visto cómo la situación desbordaba a mi hermana, he sentido su miedo por no saber si lo estaba haciendo bien o no y su soledad en muchos momentos».

'Ahora depende de ti, el inicio del cuidado' es el libro en el que Juan Manuel vierte su experiencia en una especie de guía para ayudar a otros que puedan estar en la situación que él ha vivido. Lo ha escrito con Felisa Briz, con una larga trayectoria en el mundo de la dependencia, y juntos han querido dar un paso más en la atención a los cuidadores familiares y han creado la asociación 'Ahora eres tú'.

«Porque estamos acostumbrados a escuchar que hay que cuidar a los cuidadores, pero igual no somos conscientes de lo absolutamente necesario que es en una región con más de 36.000 personas en situación de dependencia, muchas residiendo en sus domicilios». Juan Manuel y Felisa están convencidos de ello y, a través de su asociación, han comenzado a impartir clases gratuitas a los cuidadores.

Con sede en Cáceres por el momento, aunque su idea es abrir otras delegaciones, han arrancado esta formación presencial con una decena de familiares. Lo hacen en un local de la calle Pedro Ibarra, «pero podemos darlas en cualquier lugar de la región», aclara Juan Manuel.

El objetivo es ofrecer a los cuidadores los tres pilares que este enfermero cree fundamentales para conjugar el cuidado de otros sin olvidarse de uno mismo: formación específica, gestión de las emociones e integración en una red de cuidadores «que impida sentir la soledad en la dedicación al otro».

«Es que cuando de repente eres consciente de que tienes que cuidar a un dependiente, a una persona que ya no se vale por sí misma, te das cuenta de que en realidad no sabes», afirma Fernanda Escobar. «Y es tremendamente duro». Ella es una de las alumnas de Juan Manuel y cuida, junto con sus cuatro hermanos, de sus padres. «Lo llevamos haciendo desde hace 15 años y es agotador, desde el punto de vista físico y mental, porque muchas veces ellos no quieren que les cuides, porque son ellos los que han cuidado siempre de ti y reconocer que ya no es posible, que su vida ya no puede seguir igual, es desgarrador».

Qué alimentación deben llevar en función de la enfermedad, cómo se les tiene que movilizar, los cambios posturales que hay que procurar, la higiene y el aseo, la administración adecuada de la medicación, qué hacer si no duermen, si no quieren comer... Son solo algunos de los contenidos de la formación integral por la que apuestan Juan Manuel y Felisa, y que se completa con el manejo de los recursos técnicos que existen para las personas dependientes y que van mucho más allá de una silla de ruedas.

«Pero que también hay que aprender a manejar, como un andador o como unas muletas o una grúa para poder mover en muchas ocasiones a los dependientes», aclara Juan Manuel. «Sin olvidar que hay que dar a conocer a los familiares, porque nadie nace aprendido, que hay otros muchos recursos que facilitan el día a día como son, por ejemplo, los platos antideslizantes, los vasos específicos para que puedan beber quienes no pueden levantarse o los cuchillos maleables para los que tienen deformidades en las manos».

Todo ello, con teoría y práctica, se da en las clases de 'Ahora eres tú'. «Saber enfrentarse al cuidado de un dependiente es imprescindible», aseguran Pedro Gómez y Vicen Salazar, un matrimonio que dejó Barcelona para cuidar a los padres de ella en Aldea del Cano. «No querían una residencia, deseaban permanecer en su casa y nos vinimos para atenderles». Y aunque ya tienen sobrada experiencia en este cuidado, «hace nueve años que somos cuidadores, queremos formarnos mejor y por eso asistimos a estas clases. Porque a veces, aunque lo hagas con la mejor voluntad, no es suficiente».

Otros están en las clases porque ya no tienen a quien cuidar. «Volver a vivir después de ser cuidador es difícil, hay que aprender a gestionar el vacío, una cuestión fundamental que también trabajamos en las clases». En una formación integral que 'Ahora tú' confía en poder extender por el territorio a través de mancomunidades, ayuntamientos o Sepad. «Con contratos en estos casos que nos ayuden a financiarnos».

