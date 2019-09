Una vuelta a casa con mucha responsabilidad

A través de la ventana de su despacho puede ver la evolución de los cerezos a lo largo de todo el año pues divisa sin tener que levantarse de la silla un trocito del Valle del Jerte. Mónica Tierno (Plasencia, 1992) tiene su lugar de trabajo diario en la Agrupación de Cooperativas, de la que es directora general desde el mes de junio del año pasado.

Hasta las instalaciones, que se ubican en el término municipal de Valdastillas, se desplaza todos los días desde Plasencia, donde reside. Un trayecto que no llega a los 15 minutos. Y más arriba, en la sierra que separa el Valle del Jerte de la comarca de La Vera, se encuentra Cabrero, localidad de la que procede Mónica y en la que sigue residiendo su familia. Desde la Agrupación, por una carretera estrecha y llena de curvas, podría estar en apenas 20 minutos en su casa familiar.

Perfil Joven y muy preparada Habla perfectamente español, inglés y alemán y se defiende en danés y en francés. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Ha vivido dos años en Berlín (Alemania) y otros dos en Copenhague (Dinamarca), donde cursó un Máster en Estudios Empresariales y Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad de Roskilde. También ejerció como delegada en mercados europeos de la Agrupación del Valle del Jerte.

Es algo que hace que su sensación sea muy satisfactoria. «Cuando salgo del trabajo y subo hacia mi pueblo lo que siento es orgullo y me veo como una privilegiada por poder estar aquí y desarrollarme profesionalmente en este zona», afirma. Ella se encuentra en una situación que es extraordinaria para la inmensa mayoría de jóvenes extremeños. A sus 27 años tiene un trabajo acorde a su amplia formación académica y muy cerca de su casa. «Creo que hay muchos jóvenes como yo que queremos volver y me considero afortunada de poder hacerlo», asegura. Por ello lamenta que no haya más personas de su edad en cargos de responsabilidad o en puestos ajustados a su cualificación. «Sería importante que tanto las empresas como la administración apostasen por la incorporación de los jóvenes al mercado laboral», apostilla.

La vuelta a la que se refiere es más geográfica que profesional, porque nunca se ha desvinculado del todo de la entidad que ahora dirige. Sin embargo, desde que finalizó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid ha estado residiendo en dos grandes capitales europeas. En Berlín (Alemania) pasó dos años trabajando y en Copenhague (Dinamarca), otros dos, durante los cuales aprovechó para completar su formación con un postgrado en la Universidad de Roskilde sobre Cooperación Internacional al Desarrollo.

«Mientras vivía en el extranjero ejercí como delegada en mercados europeos»

El paso de vivir en estos grandes núcleos –con más de 1,8 millones de habitantes en el área metropolitana de la capital danesa y muy próxima a los cuatro millones de residentes en la alemana– a hacerlo en una ciudad que apenas supera los 40.000 vecinos, como es Plasencia, significa un gran cambio. Y Mónica tuvo muchas dudas a la hora de hacerlo. «Uno de mis miedos era perder los idiomas y las relaciones con personas de ámbitos muy diferentes, porque cuando estás fuera haces vínculos muy fuertes con personas de los países en los que estás y que tienen cargos a nivel internacional;todo lo que he aprendido a nivel cultural y personal me ha aportado mucho», comenta.

En el lado opuesto de la balanza estaba la oportunidad laboral. La Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte es una de las empresas más potentes a nivel regional y factura más de 50 millones de euros al año. Está formada por 15 cooperativas que suman 3.500 socios y más de un centenar de personas forman su plantilla fija, que puede llegar a picos próximos al millar de trabajadores en las campañas más fuertes.

Además, muchos de los productos que pasan por la Agrupación –cerezas, castañas, frutos rojos, higos...– terminan en los mercados exteriores. De esta forma, Mónica tiene la oportunidad de practicar idiomas de manera más o menos habitual con clientes extranjeros. «Sigo teniendo relación con personas de otros países, tanto en los contactos diarios como en las ferias internacionales a las que acudimos; me resulta muy positivo y poder comunicarme en su idioma nos facilita la tarea, porque hay gente que habla español, pero en destinos que son muy importantes para nosotros, como el Reino Unido, el idioma de contacto es el inglés», indica.

«Creo que hay muchos jóvenes como yo que quieren regresar a España y me considero afortunada»

La situación del mercado de trabajo en España y la precariedad laboral que sufren, sobre todo, los jóvenes también hicieron que Mónica sopesase la opción de quedarse en Copenhague. A favor de descartar la idea de regresar estaba el «estado del bienestar admirable», como ella misma lo define, que existe en Dinamarca.

El esfuerzo que había realizado para entrar en el sistema danés –«no es sencillo y hay que dar una serie de pasos, como mejorar el idioma», detalla Mónica– y la estabilidad que había conseguido al hacerlo –«algo que en España solo se puede comparar con el funcionariado», en palabras de esta placentina– pesó mucho a favor de retrasar algunos años el regreso a su tierra. «Era salir del confort que había logrado para volver a España, donde conoces tantas historias de gente que ha vuelto y se ha colocado en lo que ha podido, no en lo que ha querido», resume.

Finalmente, en su decisión de apostar por Extremadura también tuvo un peso destacado el aspecto sentimental. «Era una oportunidad de volver a un lugar en el que he crecido a nivel personal y profesional en diferentes etapas y un reto que quería asumir, porque la Agrupación tiene un peso muy importante en el desarrollo de la zona».

Una relación muy larga

Como muchos jóvenes de la comarca del Valle del Jerte o de Plasencia y de otros territorios cercanos, Mónica tuvo una de sus primeras experiencias laborales en la cadena de selección de fruta de la Agrupación de Cooperativas. Aprovechó las épocas de vacaciones en sus estudios para ganar algo de dinero con el que darse un capricho, ayudar en la economía familiar o afrontar el gasto que supone la matrícula de la universidad.

«El objetivo de mi trabajo es que los agricultores puedan seguir viviendo de sus explotaciones»

Con el paso de los años fue adquiriendo otras responsabilidades dentro de la misma entidad. Durante los cuatro años que estuvo fuera de España llegó a ejercer como delegada en los mercados europeos. «Me iban mandando a diversos lugares en función de las necesidades», explica. Eso hizo que mantuviera la relación con los responsables de las cooperativas y con el sector, pero desde otro punto de vista.

La experiencia previa y haber pasado por diferentes puestos, así como el conocimiento del mundo agrario con el que ha estado vinculada desde pequeña, ya que es hija de agricultores relacionados con las cerezas, le han servido a la hora de afrontar la máxima responsabilidad al frente de la Agrupación.

Precisamente, esa vinculación emocional y la posibilidad de trabajar por el beneficio de su comarca y por un sector al que su familia le ha dedicado tantos esfuerzos es una de sus principales motivaciones a la hora de desempeñar su trabajo. «Mi principal objetivo es que los agricultores del Valle del Jerte, y del resto de comarcas de las que recibimos productos, puedan seguir viviendo de sus explotaciones y la única forma de conseguirlo es que estas sean rentables, porque de lo contrario deberían abandonar su proyecto de vida en la zona», dice, a la vez que reconoce que le gustaría que los jóvenes vieran el campo como una opción más para desarrollar su vida de manera plena a nivel personal y profesional.

«Las reglas de juego en el sector primario han cambiado; ahora hay que adelantarse a los competidores»

En esa línea, es consciente de que la única forma de hacerlo es lograr que los productores sean competitivos en un mercado global. Así, Mónica cree que es necesario fortalecer la marca Valle del Jerte y apoyarse en las ventajas que aportan las especiales características de la agricultura de montaña que se realiza en el norte de la región. Estas peculiaridades –explotaciones en pequeñas parcelas, de carácter familiar y con poca mano de obra– la hacen mucho más flexible y facilitan la implementación de cambios. «También nos cuesta más sacar adelante las producciones y no podemos competir en precio con los productores en intensivo», declara Mónica, que reconoce que el sector primario es reacio a las modificaciones y cuesta convencer a la gente de que se necesitan nuevas variedades o diferentes formas de producir. «Los jóvenes deben comprender que las reglas del juego actuales ya no son las mismas que hace dos, tres o cuatro décadas y que su mentalidad debe ser que no se puede vivir con lo mismo con lo que vivían los abuelos y hacer las cosas igual; ahora hay que ir un poco por delante de los competidores», detecta.

Por ello, cuando decidió hacerse cargo de la dirección de la Agrupación lo hizo pensando que solo un proyecto a largo plazo le permitiría establecer cambios de calado y más en productos estacionales. «Todavía no me ha dado tiempo a arrepentirme de venir», ríe.

