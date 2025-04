Los vuelos matutinos a Madrid no se adelantarán, a pesar de lo anunciado

Celestino J. Vinagre Jueves, 17 de octubre 2024 | Actualizado 18/10/2024 13:36h. Comenta Compartir

No habrá adelanto en el vuelo de las mañanas entre Badajoz y Madrid. En el de las tardes, sí, pero solo cinco minutos. El próximo ... 28 de octubre entran en vigor los horarios y los precios de la Obligación de Servicio Público (OSP) que permite tener vuelos regulares garantizados entre Extremadura y la capital de España y Barcelona. Estará vigente hasta el 27 de octubre de 2026. En cuanto a horarios, no se cumplirá el anuncio de la Junta en junio pasado sobre que el vuelo de la mañana hacia Madrid saldría antes. En cuanto a precios, suben respecto a los recogidos inicialmente en octubre de 2022, en la aún vigente OSP. En cambio, respecto a los precios vigentes en este año, matizan Junta de Extremadura y la compañía adjudicataria de la OSP, Air Nostrum, no hay subida de precio a partir del próximo 28.

Viajar en avión entre Badajoz y Madrid costará 128 euros ida y vuelta. Mientras, hacer el trayecto entre Badajoz y Barcelona contará con un precio de referencia de 177 euros. En ambos casos, pueden ser menores en función de ofertas puntuales. Hasta ahora, con la Obligación de Servicio Público las tarifas de salida suelen rondan los 100 euros en el vuelo hacia la capital del país y de 130 en el de la catalana. Una ruta, la de Barcelona, que dentro de diez días se podrá realizar los jueves porque la nueva OSP incluye una frecuencia más de vuelo en esa. Noticia relacionada El dato anual de viajeros en el aeropuerto extremeño se quedará cerca del récord de 2007 El contrato con la compañía Air Nostrum está ya firmado –se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 7– ytiene una vigencia que dura del 28 de octubre de 2024 al 27 de octubre de 2026. En total, dos años. Air Nostrum, la compañía de vuelos regionales de Iberia, seguirá de nuevo realizando esas rutas regulares desde Extremadura. En realidad, lo hace en forma de UTE (unión temporal de empresas) con una compañía, la maltesa Mel Air, de su mismo grupo. En julio HOY ya adelantó que se le iba a adjudicar el concurso con un presupuesto de 5,8 millones al año. Por tanto, 11,6 en los dos años de vigencia. Supone un 31,8% más respecto al acuerdo vigente, fijado en 4,4 millones anuales. El concurso lo saca el Ministerio de Transportes pero el organismo pagador es la Junta de Extremadura. Sin hueco en la franja horaria El incremento de lo que debe pagar la Administración extremeña por garantizar vuelos regulares desde nuestro territorio se explica por el aumento general de los costes, y sobre todo poder tener un vuelo más semanal a Barcelona. En cuanto a los horarios, básicamente se mantienen. A pesar de que el consejero de Transportes, Manuel Martín Castizo, trasladó el pasado 11 de junio que con el nuevo contrato aéreo se iba a adelantar la salida desde Badajoz a Madrid, finalmente no ha sido así. Se saldrá a las 9.30 horas. Ha sido esta, la que poder coger un avión que llegue a la capital de España lo más temprano posible, una reivindicación histórica de Extremadura. Castizo dijo entonces que la previsión era adelantar media hora aproximadamente –«unos quince minutos al menos, hay que ajustar horarios»–, el vuelo diario que saldrá de Badajoz con destino a Madrid. Ahora el Badajoz-Madrid sale en horario de invierno a las 9.20 horas desde el aeródromo regional. A partir del 28, la salida va a situarse en la misma franja horaria. Pero cuando el próximo año se aplique el horario de verano, se retrasará diez minutos. Su salida será a las 9.30 horas. Fuentes del sector consultadas por HOY explican que aunque la Junta y Air Nostrum plantearon adelantar el vuelo de salida de la mañana desde Badajoz a Madrid, no ha sido finalmente posible por la imposibilidad de encontrar hueco en el espacio aéreo. La Consejería de Transportes apostilla a este diario que debido a las obras que se están realizando en el aeropuerto madrileño no ha sido posible adelantar la salida desde Extremadura. "No permiten (las obras) la disponibilidad de slots (franja horaria para vuelos de las compañías) 20 minutos antes como es la intención de la Junta y de la empresa, que no renuncian a esta modificación horaria en los próximos meses", subraya Transportes. En el Madrid-Badajoz de la tarde se retrasa, aunque levemente, toda vez que saldrá de Adolfo Suárez-Barajas cinco minutos después lo que lo hace ahora en el caso de la mañana y cinco minutos también en la salida de las tardes desde Badajoz. Con todo, la principal novedad estriba en que hay una frecuencia más de vuelo en la ruta Badajoz-Barcelona, la que mejor dato de ocupación registra históricamente. Precisamente por esa demanda la OSP incluye una posibilidad más a la semana de coger un avión a Barcelona desde Extremadura. A partir del próximo día 28 se podrán volar también los jueves, ida y vuelta, entre el aeropuerto extremeño y el de Josep Tarradellas-El Prat. Desde Badajoz se saldrá a las 16 horas y desde Barcelona a las 13.50. LOS NUEVOS HORARIOS A PARTIR DEL DÍA 28 Badajoz-Madrid: Salida por la mañana de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9.30 horas desde el aeropuerto extremeño. El vuelo vespertino en esos días hacia la capital española es a las 19.45. El domingo solo hay un Badajoz-Madrid, también a las 19.45 horas. No hay vuelos los sábados. Madrid-Badajoz: Salida por la mañana de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 7.40 horas desde Barajas. El vuelo de las tardes desde Madrid, a las 17.55 horas. El domingo solo hay un Madrid-Badajoz, a las 17.55 horas. Badajoz-Barcelona: Salida desde Extremadura a las 16.45 horas los lunes; a las 16 horas, martes, jueves y viernes. Y a las 14.55 horas el domingo. No hay vuelos los martes y los sábados. Barcelona-Badajoz: Salida desde El Prat a las 14.35 horas los lunes; a las 13.50 los martes, miércoles, jueves y viernes y a las 12.45 los domingos.

