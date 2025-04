Vox da por zanjada la crisis de gobierno sin la rectificación que reclamó a María Guardiola

Primero la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y después el presidente del grupo parlamentario en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ... pidieron este jueves una rectificación a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por las declaraciones realizadas en una entrevista en HOY en las que aseguró que su relación con Vox era ahora «escasa o ninguna, porque estoy centrada en gestionar».

Para el partido de Santiago Abascal, esta declaración de la presidenta extremeña suponía un menoscabo a su formación y, por eso, Millán amagó con romper el pacto de gobierno si no llegaba esa rectificación. «Lo que va a tener es un gobierno débil o puede ser que directamente no tenga gobierno», proclamó, generando así la primera crisis entre PP y Vox.

Un enfrentamiento que Pelayo Gordillo quiso rebajar después, asegurando que, aunque las declaraciones de Guardiola no habían sido «acertadas», la relación entre los dos socios de gobierno es «correcta y cordial» y que, por tanto, lo dicho por la presidenta no ponía en peligro el bipartito. Aun así insistió en que Guardiola rectificara sus «declaraciones irreflexivas».

Esa rectificación expresa por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura no se ha producido. Pero Vox parece que da por zanjada la primera crisis de gobierno abierta con las palabras de Guardiola y la réplica posterior de la portavoz del partido de Abascal en el Congreso. Desde la formación de ultraderecha indicaron ayer a este diario que no tenían más que añadir a lo dicho hasta el momento.

Una vez surgida la polémica, Guardiola no se ha pronunciado al respecto. Sí lo hizo el portavoz regional del PP y en la Asamblea. Aunque tampoco realizó ninguna rectificación, José Ángel Sánchez Juliá subrayó que la relación entre ambos partidos es fluida y que el bipartito «está unido y es leal, estable y constructivo, como siempre ha transmitido María Guardiola».

Una sintonía sobre la que ha insistido este viernes Abel Bautista, consejero de Presidencia y hombre de confianza de María Guardiola, para quien no se ha producido ninguna crisis de gobierno.

«Niego rotundamente esa crisis de gobierno porque no existe, las relaciones son normales entre los partidos, porque aquí no se trata de siglas, esto no es una cuestión de siglas, esto es una cuestión de proyectos, es una cuestión de objetivos, es una cuestión de conseguir cosas», insistió Bautista.

El consejero también aseguró que «PP y Vox trabajamos juntos, trabajamos bien» y que el bipartito «tiene vocación de permanencia». Para él, lo sucedido es «una simple anécdota» por la interpretación de un titular: «No se queden nunca con un titular, acudan al vídeo de la entrevista; yo insisto en que la relación con Vox es buena, cordial, permanente, diaria, como debe ser». Una relación, ha concluido, que está permitiendo poner en marcha las primeras medidas económicas, rebaja de impuestos incluida, recogidas en el pacto de gobierno y que centran la mayor sintonía entre PP y Vox.

Hay que recordar que las dos formaciones alcanzaron ese acuerdo de gobernabilidad tras una convulsa negociación, como había sido hasta el momento la relación entre el PP de Guardiola y el partido de Abascal, con críticas cruzadas por parte de ambos líderes antes y después de la campaña, que zanjaron finalmente las direcciones nacionales para lograr el gobierno de Extremadura frente al PSOE, que había ganado las elecciones de mayo.

Pero el recelo de Vox hacia la presidenta extremeña parece que se mantiene intacto. Vigilan el cumplimiento del pacto, sí. Pero también quieren que quede claro que, además de por personas, como le gusta destacar a María Guardiola, el Gobierno de Extremadura está formado por dos partidos y que uno de ellos es Vox.