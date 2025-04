Vox y toros: Ahí queda eso

En la película 'Gladiator', hay una escena en la que se lanza al público pan en el circo y en el madrileño Teatro de la ... Zarzuela, se estrenó en 1864 'Pan y toros'. El escritor Rafael Sánchez Ferlosio, muy cercano a Extremadura por sus posesiones en Coria y Portaje, aseguraba que el título de esa zarzuela «identificaba en las corridas de toros una función análoga ante el público a la que tenían en Roma los espectáculos circenses: la función congénita de toda cultura, instrumento de control político social». Los toros ya no son un instrumento cultural de control político social porque no mueven a millones de españoles, aunque en su vertiente popular de vaquillas hayan tumbado gobiernos locales de Aliseda o Cilleros por no programarlas. Pero se han convertido en un símbolo político tan importante que hay gobiernos como el municipal de Cáceres o el autonómico de Extremadura cuya estabilidad depende de que sus presupuestos incluyan partidas «taurinas».

Los presupuestos de la Junta de Extremadura han eliminado de un plumazo los 70.000 euros anuales con que se subvencionaba a la asociación Amigos de Pescueza. Con ellos, habían comprado el pequeño automóvil de segunda mano que trasladaba a los ancianos con movilidad reducida, además de contratar a psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar y monitora deportiva. Esta subvención ha sido calificada como ideológica desde la Junta, al igual que la ayuda a asociaciones con actividad en el exterior (África, Hispanoamérica, Palestina, Ucrania), que se ha reducido en 2.7 millones con respecto al pasado año, ha sido calificada por Vox como gasto superfluo. En cambio, la partida de dinero para apoyar y fomentar la cultura taurina ha pasado de 86.000 euros en 2023 a 786.000 en 2024. Es fácil establecer comparaciones entre estas medidas e indignarse, pero resulta más interesante detenerse en el significado de esta multiplicación por nueve de los fondos «taurinos», una decisión simbólica que facilita la aprobación de los presupuestos regionales y contenta a Vox, que puede presumir de salvar la cultura taurina con un desplante torero: «Ahí queda eso». Vaya por delante que Extremadura es una región bastante taurina y cazadora. Ya hemos escrito hace tiempo que nuestra televisión autonómica, llena de toros, cazadores, perros y caballos, ya parecía una tele de Vox antes de que existiera este partido. Si con 86.000 euros, teníamos una actividad divulgativa taurina continua, imagínense cuántas jornadas formativas, exposiciones y coloquios en torno al mundo de los toros se organizarán con 786.000. El 'Panem et circenses' romano desapareció cuando se entendió que las luchas a muerte de los gladiadores, aunque movían mucho dinero, eran inhumanas. En la sociedad española, el espíritu animalista es imparable y cada vez son más quienes entienden que el sufrimiento del toro también es inhumano. Sánchez Ferlosio (1927-2019) fue taurino declarado hasta que, en los últimos años de su vida, se asustó ante el sesgo nacionalista e identitario que estaba tomando la «fiesta nacional». En artículos recogidos en 'Interludio taurino' (El Paseo, 2022), sostiene que el espectador amante de los toros hace abstracción del sufrimiento del animal, pero admira la exhibición de actitudes y poses machistas. Ferlosio cree que los españoles son amantes de la gestualidad en el café y en la plaza de toros (también en las redes sociales, añadiría yo). Y «el paradigma del alma hecha gesto de la españolez» sería el desplante chulesco del torero ante el toro, ese «ahí queda eso» gestual del matador y de los presupuestos «taurinos» extremeños.

