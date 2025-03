Vox, sobre las subvenciones a los sindicatos: «El PP prometió cambiar las cosas y no está cambiando nada»

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reprochado al Gobierno de María Guardiola su negativa a respaldar la propuesta ... de Vox para reducir las subvenciones a los sindicatos más representantivos de la región, UGT y CC OO.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura dio ayer el visto bueno a la tramitación de la propuesta de ley. Sin embargo, el Ejecutivo regional del PP se mostró en contra de esta iniciativa, que por tanto no contará con el apoyo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura.

Tras ello, Fernández Calle ha afeado la postura de la presidenta extremeña, acusándola de incumplir las promesas de cambio que el PP realizó antes de llegar al gobierno.

«El Partido Popular prometió cambiar las cosas y no está cambiando nada, mañana votará junto a sus socios del PSOE, y la izquierda más radical, para seguir regando de dinero público a los sindicatos de clase», ha condenado Fernández Calle, quien ha denunciado que «se siguen destinando grandes sumas de dinero de todos los contribuyentes a entidades que no trabajan y que han vivido del derroche durante años».

Vox defiende que las subvenciones a los sindicatos deben reducirse drásticamente y señala que su propuesta es un primer paso para acabar con lo que consideran un «privilegio injustificado hacia una estructura parasitaria».

El PP ha tramitado la propuesta dejando claro que este trámite se debe a una obligación legal y que no implica que la apoye. «No implica conformidad con el contenido. La propuesta de Vox tiene a todas luces visos de inconstitucionalidad. La razón es sencilla: la mayor representación de los sindicatos viene establecida por una ley orgánica y no pueden ser las comunidades autónomas quienes modifiquen los porcentajes de representatividad«, explicó ayer la portavoz, Victoria Bazaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Lamentamos que la Mesa de la Cámara no haya impedido tramitar una cuestión cuya aceptación a nuestra Constitución es tan evidente», añadió.

Tras esta decisión, Vox considera que el Partido Popular ha vuelto a alejarse de sus compromisos electorales y ha dejado pasar la oportunidad de poner fin al «despilfarro de fondos públicos en los sindicatos». Así, considera que el PP demuestra «estar más cerca de la izquierda de que sus propios votantes». La formación ha insistido en que seguirá exigiendo cambios en la política de subvenciones y en la gestión de los recursos públicos en Extremadura.