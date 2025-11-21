HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abascal recibido con entusiasmo en Navalmoral MAM

VOX reparte críticas para el «bipartidismo corrupto» y para María Guardiola por «robarnos el cambio»

Santiago Abascal hace parada en Navalmoral de la Mata tras visitar Coria, Casas del Castañar, Jaraíz de la Vera y Talayuela

Miguel Ángel Marcos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:57

Para la «mafia», el PSOE, y para la «estafa«, el PP. Para el PSOE rojo y para el PSOE azul, el PP. Para ambos partidos ... ha repartido críticas el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, en el acto que ha celebrado en la noche del viernes en Navalmoral de la Mata, reuniendo a más de 500 personas en Las Carpas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  8. 8 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  9. 9 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  10. 10 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy VOX reparte críticas para el «bipartidismo corrupto» y para María Guardiola por «robarnos el cambio»

VOX reparte críticas para el «bipartidismo corrupto» y para María Guardiola por «robarnos el cambio»