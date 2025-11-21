VOX reparte críticas para el «bipartidismo corrupto» y para María Guardiola por «robarnos el cambio»

Para la «mafia», el PSOE, y para la «estafa«, el PP. Para el PSOE rojo y para el PSOE azul, el PP. Para ambos partidos ... ha repartido críticas el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, en el acto que ha celebrado en la noche del viernes en Navalmoral de la Mata, reuniendo a más de 500 personas en Las Carpas.

Un hecho que, reconoció, le ha sorprendido al tratarse de una población relativamente pequeña y en un día de diario. También la presencia de mucha gente joven entre los asistentes, lo que cree demuestra que «algo está cambiando» en el camino que debe llevar a VOX a los gobiernos regional y nacional para «hacer el cambio» que Extremadura y España necesitan, frente a las políticas de socialistas y populares, que cree son las mismas. En especial hacia Extremadura, «olvidada y despreciada a pesar de su lealtad hacia España».

Tampoco olvidó la «corrupción que rodea» a Pedro Sánchez, ya sea en su partido o en su entorno familiar.

También tuvo palabras para María Guardiola -como antes había hecho el candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, por no haber querido pactar con VOX los presupuestos como sí ha hecho el PP en Baleares, Murcia y Valencia, convocando unas elecciones que van a costar a los extremeños 7 millones de euros.

Ampliar Abascal entre Óscar Fernández y el concejal moralo Jorge Martín al término del acto MAM

Antes Fernández Calle habló del «bipartidismo corrupto» y del «cambio que Guardiola nos ha robado» cuando si está al frente del Gobierno regional es gracias a los votos de VOX, al recordar que perdió las elecciones frente al PSOE.

Igualmente hubo palabras de apoyo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz, en una intervención de Santiago Abascal que comenzó, finalizó y se interrumpió en varias ocasiones con gritos entusiastas de '¡Presidente, presidente!', al igual que a su llegada y en la despedida.

Ampliar Concentración antifascista para recibir a Abascal MAM

En las inmediaciones de Las Carpas recibieron al dirigente de VOX una veintena de personas rechazando la presencia de «fascistas» en Navalmoral.