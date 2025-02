Vox no renuncia a implantar el 'pin parental' en Extremadura

Es quizás la iniciativa más polémica o la que parece que marca hasta el momento el mayor distanciamiento con su socio de gobierno. Pero Vox ... no renuncia a ella. «No va a decaer», dejan claro fuentes del partido de Santiago Abascal.

Se trata de la propuesta de impulso que registró en la Asamblea a comienzos de mes instando al Gobierno regional, del que forma parte, a revisar los currículum educativos y adoptar «las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contengan cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores».

Vox reclama también que la Junta «asuma un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el artículo 27 de la Constitución española». Y, como tercer punto, exige «el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula» o, lo que es lo mismo, la instauración del llamado 'pin parental', que el partido de Santiago Abascal, aunque rechaza el término, ha venido defendiendo porque considera que estos contenidos afectan a la conciencia e intimidad de los menores y, por tanto, sus padres les deben dar el visto bueno previo.

Esta propuesta, aunque registrada, aún no ha sido defendida por Vox en la Asamblea. «Pero no la hemos retirado ni tenemos intención de hacerlo; disponemos de cuatro plenos para presentarla y, aunque ya han pasado dos, nos quedan otros dos para hacerlo», recuerdan fuentes de la formación. «Y nuestra intención es hacerlo», insisten.

El punto 32 del pacto

Mantienen, como el PP, como representantes de ambas formaciones pusieron de manifiesto en el pleno del pasado 19 de octubre, que el término 'pin parental' no se recoge en el pacto de gobierno, en el punto 32 de un acuerdo que, aunque sin incluir esas palabras concretas, supone de facto su aplicación.

Ese punto, textualmente, dice: «Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomentaremos la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones».

Es la última parte de este punto la que PP y Vox no interpretan de igual manera. Aunque no se incluye el término 'pin parental', la formación de Santiago Abascal defiende que su propuesta de impulso, en la que reclama el conocimiento previo y aceptación por parte de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula, «está avalada en ese punto, es un desarrollo del mismo, que a su vez emana del artículo 27 de la Constitución». Porque explica el partido, «lo que se dice en ese punto del pacto es que los padres tendrán libertad para elegir una educación para sus hijos acorde con sus convicciones».

No lo ve igual el PP, que ha expresado hasta la fecha su postura contraria a la propuesta de impulso de Vox porque, como ha argumentado el portavoz regional del partido y del grupo parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, «nosotros negamos que exista adoctrinamiento en la escuela extremeña y confiamos en la profesionalidad de los docentes».

No obstante, más allá del desacuerdo puesto de manifiesto hasta el momento, que será confirmado o no cuando la propuesta se someta a votación en un pleno, si finalmente Vox lo hace, «la discrepancia no va a minar la fortaleza del gobierno de coalición», dice el partido de Abascal. «PP y Vox son formaciones diferentes y, por tanto, ni coincidimos ni coincidiremos en muchos asuntos». Pero la diferencia esta vez es que el asunto en cuestión afecta a uno de los 60 puntos del pacto de gobierno.