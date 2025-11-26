Vox se presenta como la única «alternativa real al bipartidismo» que ha abandonado a Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado hoy en Badajoz que Extremadura «ha sufrido durante años lo peor del bipartidismo: la estafa representada ... por el Partido Popular, la corrupción del Partido Socialista y el abandono perpetuo de ambos».

A pocos días del inicio de la campaña electoral para el 21-D, Garriga ha afirmado que Vox llega a la cita «convencido de que cuenta con los mejores equipos y candidatos», y ha destacado el «crecimiento exponencial» que la formación ha experimentado en los últimos años, un crecimiento que «se va a convertir en un resultado histórico en Extremadura».

El objetivo de la formación es «llevar el mensaje de Vox a todos los rincones de Extremadura, a cada uno de sus pueblos». Por eso, ha subrayado que ese mensaje es un mensaje «de esperanza, de cambio y de alternativa a todas las políticas que los extremeños han conocido hasta ahora, políticas que han condenado a esta tierra a décadas de atraso».

Garriga ha señalado que el abandono del bipartidismo ha afectado de manera especial a los jóvenes extremeños, miles de los cuales «se ven obligados cada año a abandonar la tierra que les vio nacer». Ha señalado que la región sufre «la peor tasa de emancipación juvenil» y que el precio de la vivienda «no deja de incrementarse», dificultando que los jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos vitales.

En este sentido, ha insistido en que las elecciones ofrecen «solo dos opciones: optar por el bipartidismo que ha llevado a Extremadura a esta situación o apostar por la alternativa real que representa Vox».

El líder de Vox ha subrayado en este sentido que «o se rechazan las políticas de Bruselas que quieren cerrar la central de Almaraz, o se perpetúa el bipartidismo; o se rechaza el Pacto Verde Europeo y se protege a nuestros productores, o se sigue con el bipartidismo». «O se impulsa de una vez por todas el aprovechamiento de los recursos naturales de Extremadura para generar empleo, o se mantiene el bipartidismo; o se acaban las largas listas de espera sanitarias, o se resignan al bipartidismo; o se adoptan medidas reales para garantizar el acceso a la vivienda, o se continúa con el bipartidismo de las promesas vacías».

«En definitiva», ha concluido Garriga, «Extremadura debe elegir entre el sentido común que representa Vox y Óscar Fernández, o el bipartidismo que ha condenado a esta tierra durante décadas», ha concluido.