Vox lleva la okupación a la Asamblea y pide medidas para frenar «este acto criminal»

La okupación de viviendas llega a la Asamblea de Extremadura de la mano de Vox en el marco, de nuevo, de una iniciativa que el partido de Santiago Abascal presenta en todos los territorios en los que tiene representación parlamentaria.

Se trata, en este caso, ... de una propuesta de pronunciamiento con la que Vox busca que Extremadura también reclame al Gobierno cambios en la legislación para que se endurezcan las penas a los okupas, el inmueble okupado pueda ser desalojado en 48 horas y se dote para ello de más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Vox explica que, aunque «la protección de la propiedad es un derecho», la ocupación de viviendas constituye «un grave problema en España, que evidencia la desprotección que sufre el propietario inmobiliario debido al fracaso de las políticas públicas». Para la formación de Abascal, «no se ha conseguido implementar medidas estructurales para luchar contra esta lacra, principalmente debido a la tolerancia con la denominada okupación y sus actos de expolio por parte de la izquierda». Sin embargo, desde su punto de vista, «un Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales y so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlos».

Este partido defiende que la propiedad privada es «esencial para vertebrar el fruto del esfuerzo y el ahorro en el que se sustenta la prosperidad de las clases medias y trabajadoras» y que, por tanto, se debe actuar para protegerla. «La propiedad inmobiliaria en España constituye un activo esencial de las familias y seis de cada diez españoles eligen la inversión inmobiliaria como método de ahorro», detalla. Por eso, «la protección de su propiedad privada frente a la ocupación debería garantizarse de manera ágil y eficaz».

Pero no es el caso a juicio de Vox. «Padecemos en el país una media de algo más de 47 viviendas usurpadas por día». Y aunque los datos de Extremadura que maneja el partido nada tienen que ver con los que se dan en otros lugares del país, con 97 casos frente a los más de 1.600 en Madrid o los 485 de Toledo, «se detecta una subida de un 5,43% en los datos acumulados entre 2021 y 2022, que muestra un incremento importante en la tendencia de este hecho delictivo».

Esta formación asegura que los propietarios afectados, «muchas veces pensionistas, personas en el paro o pequeños inversores que necesitan completar sus ingresos», se ven impotentes ante los intrusos que se instalan en sus casas. «Pero no solo los propietarios se ven perjudicados por lo que no es más que un acto criminal; junto a ellos, las comunidades de vecinos sufren las consecuencias económicas y de convivencia del atropello de la okupación».

El acuerdo con el PP

Para Vox, «es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de la okupación» y reclama por eso medidas legales que impidan que «los okupas estén más protegidos que el legítimo propietario». Medidas especialmente necesarias, argumenta también esta formación, cuando la coyuntura ha empeorado por las decisiones adoptadas «por el Gobierno socialcomunista a raíz de la pandemia, que castigan aún más a los propietarios y blanquean a los delincuentes diciendo que es una pelea de ricos contra pobres, cuando no se trata de otra cosa que de sinvergüenzas que quieren vivir a costa del esfuerzo ajeno».

Pero medidas, las reclamadas por Vox, que no se recogen con la misma concreción en el pacto firmado con el PP y ambiguo en muchos de sus artículos. En el mismo, en el apartado de seguridad, en cuanto a okupación, ambos partidos se comprometen, «en el caso de que se produzca la ocupación ilegal de un inmueble, a garantizar el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales para proteger al afectado». También a estudiar «la creación de un punto de atención para el asesoramiento de las víctimas frente a la okupación» que ahora no aparece en la propuesta de Vox.