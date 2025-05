Vox ironiza con la «deshumanidad» de Guardiola por recurrir el reparto de menores

Redacción BADAJOZ. Sábado, 3 de mayo 2025, 07:35 Comenta Compartir

El portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, reprochó a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que haya cambiado su discurso respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados al plantear ahora un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del Gobierno que establece el reparto forzoso entre comunidades.

El dirigente voxista criticó que no ve «ni atisbo de humanidad» en la actuación de Guardiola, a quien acusó de usar a los «cien primeros niños para hacer política contra Vox», en alusión a la ruptura del pacto de gobierno de hace un año en la región, y ahora haya «reculado y ya no quiera a partir del número cien».

Asimismo, le recordó que una de las «líneas rojas» para Guardiola era la política migratoria, y para «separarse» de Vox les dijo que eran «muy desalmados» porque no querían a cien niños, y que eran un «unos tipos que no teníamos humanidad», pero ahora que «ya no vienen cien, ni doscientos, ni trescientos, ya vienen por cientos y por miles», la presidenta de la Junta «ha ido al Constitucional». «¿Dónde está la humanidad en querer proteger a los cien primeros niños pero a partir del 101 no?», se preguntó con ironía Vázquez, quien cuestionó además si es menos vulnerable, huye de una guerra peor o de más hambre «el niño número 150 que el 98».

A Vázquez, de visita a Mérida, «cualquier medida jurídica» le parece bien, pero considera que lo importante es dejar «claro» el mensaje para las «mafias»: «Nadie puede venir aquí de manera ilegal», porque «nunca va a ser regularizado».