Vox espera la llamada prometida por María Guardiola para retomar la negociación

La gobernabilidad de Extremadura sigue en el aire un mes después de la cita con las urnas, pero ahora parece que, tras el último posicionamiento ... de la presidenta del PP y candidata a la Junta, María Guardiola, el escenario de una repetición electoral pierde fuelle a la vez que cobra fuerza la opción de un gobierno del bloque de derecha.

Primero lo anunció a los militantes del PP, en la carta que adjuntó a la desconvocatoria del comité regional previsto para el pasado martes, y después al resto de los ciudadanos tras pedir a la presidenta de la Asamblea, a la socialista Blanca Martín, que retrasara la investidura de Guillermo Fernández Vara para que ella contara con más tiempo para negociar con Vox.

Después del choque frontal con los de Santiago Abascal el día de la constitución de la Asamblea, cuando el PSOE se hizo con su control, cuando Guardiola declaró que no podía dejar entrar en el gobierno a un partido que niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la papelera la bandera LGTBI, la presidenta del PP de Extremadura ha anunciado ahora la vuelta a la senda del diálogo con Vox, «un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo».

Guardiola rebajaba de forma notable el tono y anunciaba de este modo su intención de retomar la negociación con los de Abascal una semana después de que pareciese que cualquier posibilidad de diálogo entre ambas formaciones era imposible. Pero los militantes de uno y otro partido quieren el acuerdo y la dirección nacional del PP también. El guirigay extremeño se ha convertido en un problema para Alberto Núñez Feijóo. «El foco mediático, en el arranque de una campaña electoral por las generales, no puede estar en los acuerdos de PP y Vox, sino en los de PSOE con Bildu», dice un dirigente del partido.

«El mensaje le llegó con claridad a Guardiola el día de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso», asegura la misma fuente y, a partir de ese momento, «y a la obligada dimisión de su asesor político, al PP extremeño le ha tocado dar un giro de 180 grados en el guion».

De ahí la llamada de nuevo a la negociación con Vox, partido que siempre ha mantenido que sigue con la mano tendida «porque no se puede permitir tampoco, porque sus votantes como los nuestros no lo entenderían, ni que el PSOE siga en la Junta ni ir a unas nuevas elecciones».

Los plazos

La vuelta al diálogo por tanto entre las dos formaciones parece que será un hecho, pero a día de hoy no lo es. El PP no se pronuncia al respecto: «Se trabaja para que Extremadura tenga un gobierno de cambio», dicen. Fuentes de Vox aclaran que Ángel Pelayo Gordillo no ha recibido aún la llamada de María Guardiola para empezar de nuevo a hablar. «Estamos a la espera», afirman.

No obstante, en ambas formaciones se da por descontado que esa negociación se pondrá en marcha antes del 5 de julio, cuando arranca la sesión de investidura del candidato socialista a la Presidencia de la Junta. «Al menos habrá que sentarse para acordar que vamos a votar juntos en contra de Fernández Vara y dar a entender que el acuerdo ha comenzado».

Sobre la posibilidad de que el pacto entre Guardiola y Gordillo haya avanzado más que eso hay dudas. En el PP hay quienes creen que la negociación puede continuar hasta después del 23J, «porque el objetivo es no hacer ruido», pero también los que consideran que al candidato socialista, «que ha hecho coincidir la investidura con el inicio de la campaña electoral, le perjudicaría que para entonces ya hubiera un acuerdo; y no hay que olvidar que, si se quiere, un acuerdo se logra en dos días».

Pero el escollo entre PP y Vox para alcanzarlo sigue siendo hoy el mismo que el pasado 20. María Guardiola no ha dicho hasta la fecha que esté dispuesta a liderar un gobierno de coalición. En la carta remitida a los militantes insiste en que «el valor de la palabra dada nunca caduca», pero Vox tampoco ha aceptado por el momento no entrar en el Ejecutivo regional.

Este es el meollo del caso extremeño, del guirigay que se busca aplacar, en cuya solución parece que se ha implicado Génova para evitar que las negociaciones con Vox sigan perjudicando a Feijóo.

El líder nacional del PP habría trasladado directamente a Santiago Abascal, según Europa Press, que no es razonable la pretensión de Vox de querer entrar en todos los gobiernos, con independencia de su papel en la investidura. Por el momento, tras estas conversaciones y después del acuerdo exprés con gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, en Baleares el PP gobernará en solitario porque allí, en base a los votos logrados por ambas formaciones, los populares solo requieren la abstención de la ultraderecha. En Extremadura, por el contrario, a María Guardiola no le basta. Necesita el sí de Vox.